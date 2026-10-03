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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة الإسكان تؤكد تعزيز أطر التعاون مع سلطنة عمان وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة

المهندسة راندة المنشاوي
المهندسة راندة المنشاوي
أ ش أ

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، حرص وزارة الإسكان على تعزيز أطر التعاون المشترك مع سلطنة عمان ، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة خاصة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والمرافق والبنية الأساسية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، اليوم المهندسة راندة المنشاوي، خلال زيارتها إلى العاصمة العُمانية مسقط، للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للموئل لعام 2026 الذي تستضيفه سلطنة عُمان بالتزامن مع فعاليات معرض "أكتوبر العمران" 2026.

واستعرضت الوزيرة - خلال اللقاء - تجربة الدولة المصرية في إنشاء مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وما شهدته هذه التجربة من تطور كبير خلال السنوات الأخيرة حيث انتقلت من إنشاء تجمعات سكنية إلى إقامة مدن متكاملة تتوافر بها مختلف الخدمات والمقومات وتضم مراكز للأعمال والأنشطة الاقتصادية مع مراعاة تطبيق أحدث معايير الاستدامة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التخطيط والتنفيذ والإدارة.

وأوضحت الوزيرة، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في إنشاء نحو 39 مدينة جديدة، ومن المستهدف الوصول قريبًا إلى 42 مدينة جديدة بما يعكس حجم الجهود المبذولة في التوسع العمراني وإتاحة مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب الزيادة السكانية وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه ، رحب الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي بالمهندسة راندة المنشاوي، معربًا عن سعادته لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والمرافق، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأعرب الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، عن إعجابه بالتجربة المصرية في إنشاء مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تتمتع به من مقومات متكاملة وخدمات متنوعة، مشيدًا بما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة.
كما استعرض وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، عددا من المشروعات العمرانية والتنموية وفي مقدمتها مشروع "مدينة السلطان هيثم" ومشروع "مسقط الكبرى" وخطط تنفيذ أعمال المرافق وشبكات النقل والمواصلات المرتبطة بهذه المشروعات.
كما تم خلال اللقاء عرض فيديو توضيحي حول مخطط "مسقط الكبرى" وما يتضمنه من محاور رئيسية تستهدف تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، حيث تستهدف تعزيز المساحات الخضراء المستدامة من خلال إنشاء الحدائق، وزيادة نصيب الفرد من المساحات المفتوحة، وتطوير منظومة نقل متكاملة تشمل وسائل النقل العام الحديثة، ومسارات المشاة والدراجات، إلى جانب إنشاء سكة حديد خفيفة، وبناء بيئة اقتصادية وتطوير أحياء عمرانية متكاملة وواجهات بحرية نشطة، مع توفير نحو 313 ألف وحدة سكنية، وتفعيل 9 واجهات بحرية سياحية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بجانب تطوير بنية أساسية متقدمة تعزز الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والمرافق والبنية الأساسية، والاستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز أوجه التعاون بين مصر وسلطنة عُمان، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء المهندس خالد صديق مساعد وزيرة الإسكان المشرف على مكتب الوزيرة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفي عبد الوهاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد من قيادات وزراة الإسكان بسلطنة عُمان وعدد من مسؤولي التطوير العقاري بالبلدين.

وزيرة الإسكان والمرافق المهندسة راندة المنشاوي سلطنة عمان

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