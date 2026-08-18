قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل
3 طلبات لدفاع صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش بالفتيات في أولى جلسات محاكمته | تفاصيل
الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران
الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران
ظواهر جوية لأول مرة.. دوامات ترابية ورملية تضرب بعض المحافظات| تحذير
أول ظهور لصاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على فتيات في أولى جلسات محاكمته| صور
بدء أولى جلسات محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات | صور
قبل مواجهة برشلونة.. هل يغامر الأهلي بإمام عاشور؟
ارتفاع جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك
بعد عودتها لـ 14 شخصًا.. حالات رد الجنسية المصرية طبقا للقانون
الناتو يعزز قدراته لمواجهة الطائرات المسيرة خلال تدريبات في لاتفيا
صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات في «قفص» المحاكمة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لضرب أوكار الغش الغذائي وحماية صحة المصريين

محمد سليم، عضو مجلس النواب
محمد سليم، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن محافظة القليوبية أن واقعة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت بمركز كفر شكر، وما كشفت عنه من استخدام خامات منتهية الصلاحية ومواد غير مصرح بها واستبدال الكاكاو بالفحم النباتي، تمثل ناقوس خطر يستوجب تحركًا حكوميًا ورقابيًا عاجلًا لحماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال والأسر.


وقال «سليم» فى تصريحات اليوم إن الغش الغذائي لم يعد مجرد مخالفة تجارية، وإنما أصبح قضية تمس الأمن الصحي والمجتمعي، مشددًا على أن مواجهة مصانع الأغذية غير المرخصة يجب أن تبدأ من المنبع، عبر إحكام الرقابة على خطوط الإنتاج ومصادر الخامات، وليس بعد وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق وموائد المواطنين.
 

مقترحات برلمانية عاجلة

وطالب وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الدكتور محمد سليم الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ 5 مطالب عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة وهى :
أولًا: إطلاق حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على مصانع الأغذية، مع إعطاء أولوية للمنشآت غير المرخصة والمقامة داخل المناطق السكنية، وإغلاق المخالف منها فورًا وفقًا للقانون.
ثانيًا: إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمصانع والمنشآت الغذائية، تربط بين التراخيص ونتائج التفتيش والتحاليل المعملية، بما يسهل اكتشاف المنشآت المشبوهة وتتبع المخالفات.
ثالثًا: تشديد الرقابة على خامات التصنيع منذ دخولها إلى المنشأة وحتى استخدامها، مع إلزام المصانع بإثبات مصادر المواد الخام وإعدام أي خامات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر بطريقة آمنة.
رابعًا: تشديد العقوبات على استخدام مواد غير مصرح بها أو استبدال مكونات الأغذية بمواد أخرى قد تعرض صحة المواطنين للخطر، مع سرعة الفصل في قضايا الغش الغذائي لتحقيق الردع العام.
خامسًا: وضع آلية إنذار وسحب سريع للمنتجات المخالفة من الأسواق، بالتنسيق بين هيئة سلامة الغذاء والتموين والمحليات والمحافظات، مع إعلان نتائج الحملات للرأي العام بشفافية.
وشدد الدكتور محمد سليم على ضرورة تفعيل الرقابة الوقائية واستخدام التكنولوجيا في متابعة حركة المنتجات الغذائية، مؤكدًا أن حماية المواطن تبدأ من المصنع وليس من رفوف المحال
كما أكد أن صحة المصريين خط أحمر، وأن تحقيق أرباح غير مشروعة لا يمكن أن يكون أبدًا مبررًا لتعريض حياة المواطنين للخطر، مطالبًا بتطبيق القانون بكل حسم على كل من يتاجر بالغذاء الفاسد أو يمارس نشاطًا صناعيًا خارج الأطر القانونية

محمد سليم لجنة الشئون الأفريقية محافظة القليوبية مصنع غير مرخص مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

رداد: مركز تدريب متخصص في السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات سوق العمل الألماني

البنك الزراعى

رئيس التجزئة المصرفية: كوادر البنك الزراعي المصري وراء تحقيق نتائج استثنائية في القروض الشخصية

مؤتمر

كيف يكون مستقبل الاستثمار والتحول الاقتصادي في عصر الذكاء الاصطناعي؟ تفاصيل جديدة

بالصور

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد