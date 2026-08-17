شعبة المخابز: 20 قرشًا سعر رغيف الخبز المدعم رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن وزير التموين اعتمد التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن سعر الرغيف للمواطن سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا دون أي زيادة.

وقال فكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز شهدت ارتفاعًا نتيجة زيادة أسعار عدد من مدخلات الإنتاج، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية على أصحاب المخابز.

ثبات سعر الرغيف

وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن اعتماد التكلفة الجديدة يأتي في ظل الزيادة الكبيرة التي طرأت على مستلزمات إنتاج الخبز، مع استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من التكلفة لضمان ثبات سعر الرغيف المدعم للمواطنين.