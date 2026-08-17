طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل، تعد بيتزا الحبة الكاملة من الخيارات المناسبة لمن يرغبون في الاستمتاع بطعم البيتزا مع الاعتماد على مكونات أكثر غنى بالألياف، خاصة مع استخدام دقيق الحبة الكاملة بدلًا من الاعتماد على الدقيق الأبيض فقط.

ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، مع اختيار الحشو المفضل من الخضروات أو الدجاج أو التونة، للحصول على وجبة شهية ومشبعة تناسب أفراد الأسرة.

وإليكِ طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل بخطوات بسيطة، للشيف إيمان محمد.



المكونات لطريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

للعجينة:

2 كوب دقيق حبة كاملة.

1 كوب دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نحو كوب ماء دافئ، ويضاف تدريجيًا حسب احتياج العجين.

للصلصة:

كوب عصير طماطم أو صلصة طماطم.

فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة زعتر أو أوريجانو.

للحشو:

جبنة موتزاريلا حسب الرغبة.

فلفل ألوان مقطع.

شرائح طماطم.

زيتون منزوع النوى.

مشروم.

ويمكن إضافة دجاج مشوي أو تونة أو لحم مفروم حسب الرغبة.



طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي دقيق الحبة الكاملة مع الدقيق الأبيض والخميرة والسكر والملح.

أضيفي زيت الزيتون، ثم الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية.

اعجني العجينة لمدة 7–10 دقائق حتى تصبح أكثر نعومة.

غطي الوعاء واتركي العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمها.

لتحضير الصلصة، ضعي الطماطم مع الثوم وزيت الزيتون والملح والفلفل والأوريجانو في وعاء، وقلبي جيدًا.

بعد تخمير العجينة، اضغطي عليها برفق لإخراج الهواء، ثم افرديها على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق.

ضعي العجينة في صينية مدهونة بقليل من زيت الزيتون، ثم أضيفي طبقة رقيقة من صلصة الطماطم.

وزعي الجبن والخضروات أو الحشو الذي تفضلينه.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 220–240 درجة مئوية، ثم اخبزي البيتزا لمدة 12–18 دقيقة تقريبًا، حتى تنضج الأطراف ويذوب الجبن.

سر نجاح بيتزا الحبة الكاملة

دقيق الحبة الكاملة يمتص ماءً أكثر من الدقيق الأبيض، لذلك لا تضيفي الماء كله مرة واحدة. كما أن خلطه بنسبة بسيطة من الدقيق الأبيض يجعل العجينة أخف وأكثر هشاشة، خاصة إذا كنتِ لا تفضلين قوام البيتزا الثقيل.