عشرات الآلاف يحيون ذكرى المولد النبوي في «مدينة المعرفة» بجامعة مركز بالهند

شهدت مدينة المعرفة التابعة لجامعة مركز الثقافة السنية تجمعًا جماهيريًا حاشدًا لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف ﷺ، في مشهد إيماني وثقافي كبير، برئاسة مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد، وبمشاركة عشرات الآلاف من السادات والعلماء والمشايخ والقادة وطلبة العلم ومحبي رسول الله ﷺ القادمين من مختلف المناطق.

أكبر تجمع للمادحين في مدينة المعرفة بالهند

وأقيمت الفعاليات في جامع الفتوح عقب صلاة الفجر، حيث امتلأت أرجاء المسجد وساحاته بالمشاركين الذين اجتمعوا على ذكر النبي المصطفى ﷺ، واستحضار سيرته العطرة وشمائله وأخلاقه وتعاليمه، في أجواء غلب عليها الذكر والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.

وشارك في المناسبة عدد من الفرق المتخصصة في المدائح النبوية والأناشيد والمواليد، حيث قدمت قصائد ومدائح متنوعة بلغات مختلفة، عكست ثراء التراث الإسلامي وتنوع الثقافات واللغات التي اجتمعت على محبة النبي الكريم ﷺ وتعظيم سيرته والاحتفاء بذكرى مولده المبارك.

كما عُرضت على هامش المناسبة آثار نبوية شريفة، وسط إقبال كبير من الحاضرين، في مشهد يجسد مكانة السيرة النبوية والآثار الشريفة في وجدان المسلمين، ويؤكد ارتباط الأجيال بسيرة الرسول الأعظم ﷺ.

وأكد المشاركون أن إحياء ذكرى المولد النبوي لا يقتصر على إقامة المناسبات والاحتفالات، بل يمثل مناسبة تربوية وإيمانية مهمة لاستعادة معاني السيرة النبوية، وتعريف الأجيال الجديدة بشخصية النبي ﷺ، وما تحلى به من الرحمة والصدق والأمانة والحلم والعفو وحسن المعاملة.

كما أن الاحتفاء بالمولد النبوي يتيح للمجتمعات المسلمة فرصة لتجديد المحبة الصادقة لرسول الله ﷺ، وربط هذه المحبة بالاقتداء العملي بهديه وسنته وأخلاقه؛ فمحبة النبي ﷺ ليست مجرد مشاعر تُعبَّر عنها بالكلمات، وإنما هي سلوك ومنهج يظهر في العبادة والمعاملة والأخلاق وخدمة الناس ونشر الرحمة والسلام.

وتأتي هذه المناسبة كذلك في سياق التأكيد على أن السيرة النبوية تمثل مصدرًا أساسيًا لبناء الإنسان المتوازن والمجتمع المتراحم، إذ قدم الرسول ﷺ نموذجًا فريدًا في الرحمة والعدل والتسامح والتعايش، وأرسى من خلال سيرته قيمًا إنسانية تتجاوز حدود الزمان والمكان.

وتحولت مدينة المعرفة بجامعة مركز، بهذه المناسبة، إلى ملتقى واسع للعلم والذكر والمدائح النبوية، في صورة تعكس الحضور المتجدد لمحبة المصطفى ﷺ في نفوس المسلمين، وتؤكد أن ذكرى مولده الشريف تظل مناسبة جامعة لإحياء السيرة، وتجديد العهد بالاقتداء، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية التي جاء بها رسول الرحمة ﷺ.

ويُعد هذا التجمع من أبرز التجمعات الجماهيرية للمادحين ومحبي النبي ﷺ في المنطقة، لما شهده من مشاركة واسعة من العلماء والطلاب والجمهور، وما تضمنه من برامج متنوعة جمعت بين الذكر والمديح والتعريف بالسيرة النبوية وإبراز الآثار الشريفة، في أجواء إيمانية تعكس عمق المحبة والتعلق برسول الله محمد ﷺ.