حريق بمخزن أخشاب في قليوب يمتد إلى شقة بالطابق الثالث

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، نشوب حريق داخل مخزن أخشاب مكون من دور واحد، امتدت النيران منه إلى شقة بالطابق الثالث في عقار مكون من 3 أدوار، وسط حالة من الاستنفار للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للتعامل مع النيران، حيث تعمل القوات على محاصرة الحريق والسيطرة عليه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والعقارات والمنشآت المجاورة.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة تداعيات الحريق، فيما يجري إجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسبابه وملابساته، وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.