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البازار الانتخابي الإسرائيلي .. تفاصيل لقاء الحية بقادة حماس بشأن اجتماعات العلمين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البازار الانتخابي الإسرائيلي .. تفاصيل لقاء الحية بقادة حماس بشأن اجتماعات العلمين

الحية
الحية
القسم الخارجي

كشفت وسائل إعلام فلسطينية أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية أطلع قادة الحركة على نتائج وتفاصيل الاجتماعات التي عقدها في مصر مع القيادة المصرية والوسطاء والضامنين في مدينة العلمين.

وأشارت حركة حماس في بيان، أن الحية التقى في القاهرة، بقادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، في إطار مشاورات تناولت آخر التطورات السياسية والميدانية ونتائج اللقاءات التي جرت مؤخراً مع القيادة المصرية والوسطاء والضامنين في مدينة العلمين.

وأشارت الحركة في بيانها الذي نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، إلى أن الحية  أطلع الحية المشاركين على تفاصيل اللقاءات الأخيرة، مستعرضاً مواقف الأطراف المختلفة والتطورات التي أعقبت إعلان الموافقة على خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي نفس السياق، حمل المجتمعون "إسرائيل" مسؤولية تعطيل تنفيذ خارطة الطريق عبر مواقفها الرافضة للتفاهمات والتنصل من التزامات المرحلة الأولى، إلى جانب استمرار الانتهاكات والخروقات اليومية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحث اللقاء الذي جرى في القاهرة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان وعمليات التهويد واعتداءات المستوطنين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، وسبل وقف التصعيد المتواصل، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من أن يكون ضحية للبازار الانتخابي في "إسرائيل".

وشدد المجتمعون على ضرورة مضاعفة الجهود لإغاثة الفلسطينيين وتعزيز صمودهم، وتوفير مقومات الحياة الكريمة، وتسريع عملية التعافي وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية في أرضه ووطنه.

وأكد المشاركون أهمية اتخاذ خطوات جادة لترتيب البيت الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية والديمقراطية، وصياغة استراتيجية وطنية جامعة للتعامل مع التحديات الراهنة، إلى جانب وضع آليات عملية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

البازار الانتخابي الإسرائيلي لقاء الحية بقادة حماس اجتماعات القاهرة حركة حماس الفصائل الفلسطينية

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