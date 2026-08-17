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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوشنر : لن نقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها .. ونأمل نزع سلاح حماس

كوشنر
كوشنر
القسم الخارجي

أكد المبعوث الأمريكي للمنطقة جاريد كوشنر، يوم الاثنين أن الولايات المتحدة لن تقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا كانت هناك أي تهديدات وشيكة.

وأضاف كوشنر في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه لا يمكن أن نرى تقدما في 30 يوما ونأمل البدء بإخراج أسلحة وإحراز تقدم خلال 60 إلى 90 يوما، في إشارة إلى عملية نزع سلاح حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأنه أكد خلال مع صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أن إسرائيل لن تقدم ما يمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف المسئول الإسرائيلي الذي لم يكشف هويته، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين الاجتماع نتنياهو، انتقد لقاء كوشنر قيادة حركة حماس لأنهم مهندسو 7 أكتوبر، وكوشنر لم يرد.

وعقد نتنياهو اجتماعا استمر نحو أربع ساعات مع كوشنر، وممثلين عن مجلس السلام، لبحث ترتيبات إنهاء الحرب في قطاع غزة ومستقبل القطاع.

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