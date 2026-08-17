الذهب يفاجئ السوق .. وقفزة جديدة في أسعار السبائك اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم في مصر، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السبائك الذهبية والجنيه الذهب، وسط استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب كأحد أبرز الملاذات الاستثمارية، خاصة مع التوقعات باستمرار صعود أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب تحركات المعدن الأصفر حتى نهاية العام الجاري أو مع بداية العام المقبل، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها الأسعار في يناير الماضي، عندما سجل الذهب مستويات قياسية قبل أن يتراجع لاحقًا.

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم مستويات مرتفعة، وانعكس ذلك على أسعار السبائك بمختلف أوزانها، إلى جانب سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب وكيلو الذهب.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام وعيار 24 نحو 712,600 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام وعيار 24 نحو 356,300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرام وعيار 24 نحو 1,781,500 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات وعيار 21 نحو 49,882 جنيه.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 221,643 جنيه.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 7,126,000 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 21 نحو 6,235,250 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,126 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,235 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,344 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,157 جنيه.

وبذلك واصلت أسعار الذهب تحركاتها الصاعدة في السوق المصرية، بالتزامن مع الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر، وسط ترقب لمزيد من التحركات خلال الفترة المقبلة.