مصرع شابين غرقًا في نهر نيل أسيوط .. والإنقاذ النهري يبحث عن الجثمانين

لقي شابان مصرعهما غرقًا في نهر النيل، عصر اليوم في قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط شمال محافظة أسيوط، أثناء نزولهما إلى مياه النهر للاستحمام.

بلاغ بغرق شابين في النيل

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن غرق شابين في نهر النيل بقرية بني شقير بدائرة مركز منفلوط.

انتقال الأجهزة الأمنية والإنقاذ النهري

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، ضمت ضباط مركز شرطة منفلوط وقوات الإنقاذ النهري، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية غرق شابين، وهما: إسلام . م . ط ، 27 عامًا، وأحمد . م . ع، 18 عامًا، مقيمان بقرية بني شقير التابعة لدائرة مركز منفلوط.

جهود مكثفة للبحث عن الشابين

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها في البحث وتمشيط مجرى نهر النيل، لمحاولة العثور على الشابين وانتشال جثمانيهما، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية لمجريات الواقعة.

التحريات تكشف ملابسات الحادث

وأفادت التحريات والمعلومات الأولية بأن الشابين نزلا إلى مياه نهر النيل للاستحمام، قبل أن يتعرضا للغرق وعدم تمكنهما من الخروج من المياه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.