محافظ أسيوط يسلم مفروشات ومستلزمات لـ10 فتيات مقبلات على الزواج

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مفروشات ومستلزمات أساسية لـ10 فتيات من المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسر المستحقة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع وأطراف المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر ومساندة الفتيات المقبلات على الزواج، جاء ذلك بحضور عزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وأوضح اللواء محمد علوان أن المساعدات المقدمة للفتيات شملت 10 مجموعات متكاملة من المفروشات ومستلزمات العروسة الأساسية، بما يلبي احتياجاتهن من المفروشات اللازمة لتجهيز منزل الزوجية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تسهم في مساعدتهن على بدء حياتهن الأسرية في ظل ظروف معيشية أفضل.

وحرص المحافظ على تسليم المستلزمات للفتيات، مقدمًا لهن ولأسرهن خالص التهنئة بهذه المناسبة، ومتمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة، ومؤكدًا أن مساندة الأسر المستحقة والوقوف إلى جانبها تمثل أولوية ضمن جهود المحافظة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء محمد علوان أن دعم الأسر الأولى بالرعاية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها لتوفير أوجه الرعاية والدعم للأسر المستحقة، وتحسين مستوى معيشتها، وترسيخ قيم التكافل والعدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة والأجهزة التنفيذية وتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، مثمنًا جهود المؤسسات والأفراد ورجال الأعمال والجهات الداعمة للمبادرات المجتمعية، وما يقدمونه من مساهمات تساعد في تخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، مؤكدًا أن تكامل جهود المحافظة مع المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية يعكس قيم التكافل والمسئولية المجتمعية.

ومن جانبهن، أعربت الفتيات المستفيدات وأسرهن عن خالص شكرهن وتقديرهن لمحافظ أسيوط، مؤكدين سعادتهم بما تم تقديمه من مفروشات ومستلزمات أساسية، ومثمنين جهود المحافظة في دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساندتها في مختلف المناسبات.