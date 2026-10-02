تحرك برلماني لرقمنة المحليات ونسف البيروقراطية وتسهيل الخدمات الجماهيرية

أكد عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، أن إطلاق برنامج متكامل للتحول الرقمي في الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين أصبح ضرورة ملحة لتطوير الأداء الحكومي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والقضاء على مظاهر التعقيد الإداري وتعدد الإجراءات التي تتسبب في إهدار الوقت والجهد، مشددًا على أهمية الانتقال من مجرد ميكنة الخدمات إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

وقال " حماد " فى تصريحات إن تطوير الخدمات المحلية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية من خلال تسهيل استخراج التراخيص والشهادات والإفادات، ومتابعة طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد الرسوم، وتقديم الشكاوى ومتابعتها، دون اضطرار المواطن إلى تكرار الزيارات أو التنقل بين الإدارات المختلفة لإنهاء معاملة واحدة.



وطرح حماد 4 آليات تنفيذية لتسريع التحول الرقمي بالمحليات، تتمثل الأولى في إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح تقديم الطلبات والمستندات وسداد الرسوم ومتابعة مراحل إنجاز المعاملات باستخدام رقم مرجعي لكل طلب.



وتتضمن الآلية الثانية ربط المراكز التكنولوجية بالأحياء والإدارات المختصة في منظومة إلكترونية واحدة، بما يحد من تكرار المستندات، ويمنع تضارب البيانات، ويحدد المسؤولية عن كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة.

أما الآلية الثالثة فتقوم على وضع مدد زمنية معلنة لإنجاز كل خدمة، مع نظام إلكتروني لرصد التأخير، وإخطار المواطنين بحالة طلباتهم، وإتاحة قناة واضحة لتقديم الشكاوى والتصعيد عند تجاوز المدد المحددة.

وتتمثل الآلية الرابعة في تدريب العاملين بالمحليات على استخدام النظم الرقمية، وتوفير الدعم الفني للمواطنين، مع استمرار مسارات الخدمة المباشرة لكبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على التعامل الإلكتروني.

تقليل الزحام والانتظار

وأوضح " حماد " أن تطبيق هذه الآليات من شأنه تقليل الزحام والانتظار، والحد من الاحتكاك الإداري غير الضروري، وتعزيز الشفافية، وتقليص فرص الفساد، ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وإجراءات الخدمات وتكلفتها ومواعيد الحصول عليها بوضوح مشيداً بالجهود التي يقودها الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في تطوير وتحديث المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة، معتبرًا أن استكمال هذا المسار يحتاج إلى إجراءات تشغيلية تضمن الاستفادة القصوى من البنية التكنولوجية المطورة.

واقترح دراسة تشغيل المراكز التكنولوجية خلال فترة مسائية، وفقًا لاحتياجات كل حي وإمكاناته، بما يسمح للموظفين وأصحاب الأعمال بإنهاء معاملاتهم بعد ساعات العمل المعتادة، ويخفف الضغط على المراكز خلال الفترة الصباحية مؤكداً على أن نجاح التحول الرقمي يقاس بما يلمسه المواطن من سرعة في الإنجاز، وسهولة في الإجراءات، واحترام لوقته وحقوقه

وأشاد عيد حماد بجهود محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر في تحديث منظومة الخدمات المحلية، وداعيًا إلى البناء على ما تحقق لتحويل المراكز التكنولوجية إلى بوابة حقيقية لخدمات عصرية أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لمطالب المواطنين