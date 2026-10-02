قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش منطق بيقول كده.. وزير الصحة: 80% من الولادات في مصر قيصرية.. والمعدل العالمي 22%
الصحة تكشف خطة العمل حتى 2030: 7 أولويات استراتيجية و44 هدفًا و353 إجراءً
مش مجرد فرق في الطول.. وزير الصحة يحذر: التقزم يؤثر على إدراك الطفل وتحصيله الدراسي
تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه خميس شميط غرب السعودية
وزير الصحة: متوسط عمر المصريين ارتفع إلى 72 عامًا.. ومصر تمتلك نحو 147 ألف سرير صحي
مصطفى بكري يحذر من توسع دائرة الصراع: الخطر الحقيقي في سلسلة ردود الأفعال
عبد الغفار: 50% من مؤشرات استراتيجية الصحة حققت تقدمًا جيدًا.. و5 منها تجاوزت المستهدف بـ120%
وزير الصحة: 6 محافظات دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل.. و18 مليون مواطن مستهدفون في المرحلة الثانية
وزير الصحة: خفضنا الإنفاق الصحي من جيب المواطن من 62% إلى 57%.. والمستهدف 28%
المستهدف 18%| وزير الصحة: انخفاض وفيات أصحاب الأعمار من 30 لـ 70 عامًا من 29% إلى 26%
بحضور فينجر.. حسام حسن على رأس المشاركين في مؤتمر استراتيجية الاتحاد الأفريقي
وزير الصحة: لا نعمل بفكر شخص واحد.. ونبني على ما قدمه الوزراء السابقون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لرقمنة المحليات ونسف البيروقراطية وتسهيل الخدمات الجماهيرية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، أن إطلاق برنامج متكامل للتحول الرقمي في الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين أصبح ضرورة ملحة لتطوير الأداء الحكومي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والقضاء على مظاهر التعقيد الإداري وتعدد الإجراءات التي تتسبب في إهدار الوقت والجهد، مشددًا على أهمية الانتقال من مجرد ميكنة الخدمات إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

وقال " حماد " فى تصريحات إن تطوير الخدمات المحلية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية من خلال تسهيل استخراج التراخيص والشهادات والإفادات، ومتابعة طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد الرسوم، وتقديم الشكاوى ومتابعتها، دون اضطرار المواطن إلى تكرار الزيارات أو التنقل بين الإدارات المختلفة لإنهاء معاملة واحدة.
 

وطرح حماد 4 آليات تنفيذية لتسريع التحول الرقمي بالمحليات، تتمثل الأولى في إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح تقديم الطلبات والمستندات وسداد الرسوم ومتابعة مراحل إنجاز المعاملات باستخدام رقم مرجعي لكل طلب.
 

وتتضمن الآلية الثانية ربط المراكز التكنولوجية بالأحياء والإدارات المختصة في منظومة إلكترونية واحدة، بما يحد من تكرار المستندات، ويمنع تضارب البيانات، ويحدد المسؤولية عن كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة.

أما الآلية الثالثة فتقوم على وضع مدد زمنية معلنة لإنجاز كل خدمة، مع نظام إلكتروني لرصد التأخير، وإخطار المواطنين بحالة طلباتهم، وإتاحة قناة واضحة  لتقديم الشكاوى والتصعيد عند تجاوز المدد المحددة.

وتتمثل الآلية الرابعة في تدريب العاملين بالمحليات على استخدام النظم الرقمية، وتوفير الدعم الفني للمواطنين، مع استمرار مسارات الخدمة المباشرة لكبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على التعامل الإلكتروني.

 تقليل الزحام والانتظار

وأوضح " حماد " أن تطبيق هذه الآليات من شأنه تقليل الزحام والانتظار، والحد من الاحتكاك الإداري غير الضروري، وتعزيز الشفافية، وتقليص فرص الفساد، ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وإجراءات الخدمات وتكلفتها ومواعيد الحصول عليها بوضوح مشيداً بالجهود التي يقودها الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في تطوير وتحديث المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة، معتبرًا أن استكمال هذا المسار يحتاج إلى إجراءات تشغيلية تضمن الاستفادة القصوى من البنية التكنولوجية المطورة.

واقترح دراسة تشغيل المراكز التكنولوجية خلال فترة مسائية، وفقًا لاحتياجات كل حي وإمكاناته، بما يسمح للموظفين وأصحاب الأعمال بإنهاء معاملاتهم بعد ساعات العمل المعتادة، ويخفف الضغط على المراكز خلال الفترة الصباحية مؤكداً على أن نجاح التحول الرقمي يقاس بما يلمسه المواطن من سرعة في الإنجاز، وسهولة في الإجراءات، واحترام لوقته وحقوقه

وأشاد عيد حماد بجهود محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر في تحديث منظومة الخدمات المحلية، وداعيًا إلى البناء على ما تحقق لتحويل المراكز التكنولوجية إلى بوابة حقيقية لخدمات عصرية أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لمطالب المواطنين

عيد حماد النواب مجلس النواب محافظة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

بالصور

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

من قلب باريس.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام برج إيفيل| صور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد