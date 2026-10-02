أسيوط.. الكشف على 1500 مواطن في قافلة طبية بعزبة أبو إسحاق

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ قافلة طبية علاجية بعزبة أبو إسحاق التابعة لقرية عرب العوامر بمركز أبنوب، بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين، خاصة في القرى والعزب والمناطق الأكثر احتياجًا، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية بالقرب من محل إقامتهم.

وأوضح المحافظ أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، واستفاد منها نحو 1500 مواطن على مدار يومين، بمتابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة يحيى أبو رحمة، رئيس المركز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان في عدد من التخصصات الطبية، شملت الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والعظام والجلدية والأسنان، إلى جانب توفير وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة للمواطنين المستحقين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة والجهات المعنية لضمان انتظام تنفيذ القوافل الطبية وتحقيق أقصى استفادة منها، خاصة في القرى والعزب والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات والرعاية، بما يدعم جهود الدولة في إيصال الخدمات الأساسية إلى المواطنين في أماكنهم.

وأكد محافظ أسيوط استمرار دعم وتنفيذ القوافل الطبية والعلاجية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية، بما يضمن وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين في أماكنهم، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ميدانيًا، والعمل على دعم المبادرات والقوافل التي تستهدف الوصول بالخدمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز مظلة الرعاية الصحية للمواطنين.