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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يفقد 483 جنيهًا من قمة أغسطس.. ماذا حدث

تراجع أسعار الذهب في مصر عن أعلى قمة تم تسجيلها في أغسطس
تراجع أسعار الذهب في مصر عن أعلى قمة تم تسجيلها في أغسطس
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا، ولكن رغم هذه الزيادة الجديدة، لا يزال الذهب في مصر متراجعًا بشكل واضح عن أعلى مستوى سجله خلال شهر أغسطس الجاري، والذي تم تسجيله يوم الأربعاء 12 أغسطس، عندما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6305.25 جنيه، وسجل جنيه الذهب 50442 جنيهًا.

ويكشف مقارنة أسعار الذهب اليوم بمستويات القمة المسجلة في 12 أغسطس عن استمرار وجود فارق ملحوظ، رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسعار مقارنة بتعاملات أمس.

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم 

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7137 جنيهًا، بزيادة قدرها 6 جنيهات مقارنة بسعر أمس البالغ 7131 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6244.88 جنيه، بزيادة قدرها 5.26 جنيه عن أمس، 

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5352.75 جنيه، بزيادة قدرها 4.50 جنيه.

سعر الذهب في مصر

كما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4163.25 جنيه، بزيادة قدرها 3.50 جنيه.

وارتفع سعر أوقية الذهب إلى 221985.51 جنيه، بزيادة قدرها 186.62 جنيه، 

فيما سجل جنيه الذهب نحو 49959 جنيهًا، بزيادة قدرها 42 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس.

الذهب يتراجع عن أعلى سعر في أغسطس

ورغم ارتفاع أسعار الذهب اليوم، فإنها لا تزال أقل من أعلى مستويات سجلتها خلال شهر أغسطس، والتي جاءت يوم الأربعاء 12 أغسطس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7137 جنيهًا، بفارق 69 جنيهًا عن أعلى سعر سجله في 12 أغسطس عند 7206 جنيهات.

كما سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 6244.88 جنيه، ليتراجع عن أعلى سعر في أغسطس بنحو 60.37 جنيه، بعدما بلغ 6305.25 جنيه يوم الأربعاء 12 أغسطس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5352.75 جنيه، منخفضًا بنحو 51.75 جنيه عن أعلى مستوى له في أغسطس عند 5404.50 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4163.25 جنيه، ليتراجع 40.25 جنيه عن أعلى سعر سجله في 12 أغسطس والبالغ 4203.50 جنيه.

أما أوقية الذهب فسجلت اليوم نحو 221985.51 جنيه، بانخفاض قدره 2146.14 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجلته في 12 أغسطس عند 224131.65 جنيه.

وسجل جنيه الذهب اليوم 49959 جنيهًا، متراجعًا بنحو 483 جنيهًا عن أعلى سعر له خلال أغسطس، والذي بلغ 50442 جنيهًا يوم الأربعاء 12 أغسطس.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7137 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6244.88 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5352.75 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4163.25 جنيه.

وسجلت أوقية الذهب نحو 221985.51 جنيه.

وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 49959 جنيهًا.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم

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