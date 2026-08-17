سعر الدولار اليوم 17 أغسطس 2026 في البنوك والصرافة

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، عند مستويات متقاربة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية ومكاتب الصرافة، مع استمرار حركة محدودة في أسعار الشراء والبيع خلال التعاملات، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.13 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وفق أحدث الأسعار الواردة في البيانات المنشورة اليوم.

ويحظى سعر الدولار اليوم في مصر باهتمام واسع من جانب المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، سواء الراغبين في شراء العملة الأمريكية أو بيعها، إلى جانب أصحاب الأنشطة التجارية والشركات والمستوردين، وهو ما يجعل تحديثات أسعار الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة من أبرز مؤشرات السوق التي يحرص المتابعون على معرفتها بصورة مستمرة.

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كم سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، نحو 50.13 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وهو السعر الذي ورد ضمن أحدث تحديثات أسعار الصرف المنشورة اليوم، كما جاء السعر المعلن في مكاتب الصرافة وفق البيانات الواردة في المادة عند المستويات نفسها المسجلة لدى البنك المركزي.

ويعكس هذا السعر حركة الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، في ظل متابعة مستمرة لتغيرات سوق الصرف المحلية، حيث تختلف أسعار الشراء والبيع بصورة محدودة بين البنوك وفقًا لآخر تحديث معلن لدى كل بنك.

وأظهرت التغطيات المنشورة اليوم أن الدولار أنهى تعاملاته عند مستويات أقل من بعض الأسعار التي سجلها في بداية التعاملات، مع استمرار التداول فوق مستوى 50 جنيهًا للدولار، وهو ما يؤكد أهمية الاعتماد على أحدث تحديث عند البحث عن سعر الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة في بيانات اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026.

ويأتي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ضمن مستويات متقاربة مع الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الأخرى، مع وجود فروق محدودة في سعر الشراء بين المؤسسات المصرفية، بينما تقترب أسعار البيع من بعضها في معظم التحديثات المنشورة اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، ليأتي بذلك عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وفق الأسعار الواردة في النص.

وتظهر بيانات اليوم تقاربًا في أسعار الدولار لدى عدد من البنوك الكبرى، وهو ما يجعل متابعة السعر المعلن من كل بنك ضرورية بالنسبة إلى المتعاملين الذين يبحثون عن أفضل سعر للشراء أو البيع في وقت تنفيذ المعاملة.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن أسعار الصرف اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026.

ويأتي سعر الدولار في بنك القاهرة ضمن مجموعة من الأسعار المتقاربة في السوق المصرفية، في الوقت الذي يواصل فيه المتعاملون متابعة التحديثات اليومية لمعرفة حركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مكاتب الصرافة

سجل سعر الدولار بمكاتب الصرافة المستوى نفسه المسجل في البنك المركزي المصري وفق البيانات الواردة في المادة، بواقع 50.13 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وتحظى أسعار الدولار في مكاتب الصرافة باهتمام من المواطنين الذين يفضلون التعامل من خلال شركات الصرافة، ولذلك يبحث المتابعون بصورة مستمرة عن أحدث سعر للشراء والبيع، خاصة مع إمكانية تغير الأسعار خلال ساعات التعاملات وفق حركة السوق.



سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن المستويات المعلنة في قائمة أسعار الدولار لدى البنوك المصرية، مع استمرار الفروق المحدودة بين سعر الشراء وسعر البيع من بنك إلى آخر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في المادة الخاصة بأسعار الدولار اليوم.

ويعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي من الأسعار التي تحظى بمتابعة مستمرة من جانب العملاء، خاصة مع تحديث أسعار الصرف خلال ساعات العمل المصرفي، وهو ما يجعل التوقيت عاملًا مهمًا عند مقارنة أسعار الدولار بين البنوك المختلفة.

وقد أظهرت تغطية منشورة مساء اليوم، السعر نفسه، عند 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن تعاملات اليوم.

ويأتي سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قريبًا من الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الأخرى، في ظل استقرار نسبي في مستويات سعر الصرف خلال التعاملات الحالية.



سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة ضمن تحديثات اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026.

ويظهر من مقارنة أسعار الدولار بين البنوك وجود فروق محدودة في سعر الشراء وسعر البيع، وهو أمر يجعل المقارنة بين الأسعار المعلنة من المؤسسات المصرفية المختلفة مهمة بالنسبة إلى المتعاملين في العملة الأمريكية.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في المادة.

ويأتي هذا السعر ضمن قائمة الأسعار التي يترقبها العملاء والمتعاملون في سوق الصرف، خاصة عند إجراء عمليات شراء أو بيع الدولار، حيث يمكن أن تختلف الأسعار من مؤسسة مصرفية إلى أخرى.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، وفق الأسعار المعلنة في بيانات اليوم.

ويأتي السعر ضمن نطاق الأسعار المتقاربة التي سجلتها مجموعة من البنوك العاملة في السوق المصرية، مع استمرار متابعة حركة الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات اليومية.



سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار في المصرف المتحد 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بحسب البيانات الواردة عن أسعار الصرف اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026.

ويظل سعر الدولار في المصرف المتحد من الأسعار التي يبحث عنها العملاء ضمن المقارنات اليومية بين البنوك، خاصة مع تفاوت سعر الشراء والبيع بصورة محدودة بين المؤسسات المصرفية.



سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في المادة.

ويأتي هذا السعر متطابقًا مع الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، بينما تستمر حركة الدولار أمام الجنيه في نطاقات متقاربة خلال تعاملات اليوم.

ما أحدث حركة لسعر الدولار اليوم في مصر

تشير أحدث التغطيات المنشورة اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 إلى وجود تحركات هبوطية للدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، مع وصول السعر في نهاية التعاملات إلى 50.13 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بينما استقرت أسعار عدد من البنوك عند مستويات قريبة من هذه القيم.

وتوضح هذه التحركات أهمية التفرقة بين أسعار الدولار في بداية التعاملات والأسعار التي يتم تحديثها لاحقًا خلال اليوم، إذ قد تتغير الأسعار وفقًا لتطورات السوق المصرفية، ولذلك يظل البحث عن «سعر الدولار اليوم» مرتبطًا بضرورة معرفة توقيت آخر تحديث للسعر.

وبحسب الأسعار الواردة في المادة، تراوحت أسعار شراء الدولار بين 50.11 جنيه و50.20 جنيه في البنوك المذكورة، بينما تراوحت أسعار البيع بين 50.21 جنيه و50.30 جنيه، مع تسجيل البنك المركزي 50.13 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، ومكاتب الصرافة بالسعر نفسه وفق البيانات الواردة.

وتستمر متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مدار التعاملات اليومية، خاصة مع اهتمام المتعاملين بمعرفة سعر الشراء وسعر البيع في البنوك ومكاتب الصرافة، إلى جانب مقارنة الأسعار بين المؤسسات المختلفة قبل تنفيذ عمليات تغيير العملة.