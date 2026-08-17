تراجع جديد للدولار في ختام تعاملات البنوك .. شوف وصل كام

شهد سعر الدولار تراجعًا محدودًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين داخل 10 بنوك، حيث انخفضت أسعاره بفارق لم يتجاوز بضعة قروش، مع استمرار الدولار عند مستويات الـ50 جنيهًا، دون الوصول إلى حاجز الـ51 جنيهًا، وسط تحركات محدودة في أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر.

ومع آخر تحديث في البنوك بختام التعاملات جاء سعر الدولار كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.14 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.