التعليم تكشف موعد بدء الدراسة .. وتحسم حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية 20%

تحدث شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن العام الدراسي الجديد سينطلق في 12 سبتمبر المقبل.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن زيادة عدد أيام الدراسة لتصل إلى 183 يوماً هذا العام جاءت تدريجياً لضمان الانتهاء من المناهج الدراسية بشكل كامل وتوفير وقت كافٍ للمراجعة.

وأكد أن تقصير العام الدراسي في سنوات سابقة كان يعيق المدرسين عن إتمام المناهج، مشدداً على أن تقليل المناهج ليس خياراً لأن نواتج التعلم تراكمية وتؤثر على مستوى الطالب في السنوات اللاحقة.

وفيما يتعلق بملف المصروفات الدراسية، نفى المتحدث باسم الوزارة صدور أي قرار رسمي حتى الآن بزيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة 20%.

وأشار إلى أن الوزارة تصدر سنوياً قراراً وزارياً ينظم شرائح الزيادة، وبمجرد صدوره ستلتزم به جميع المدارس على مستوى الجمهورية. وطمأن زلطة أولياء الأمور بأن المدارس ملزمة بالنسب المقررة رسمياً، وفي حال وجود أي مقدمات أو أقساط تم دفعها، سيتم تسويتها فور صدور القرار الوزاري المنظم.