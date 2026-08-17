يا إما مأجور يا رومانسي | نشأت الديهي يهاجم عصام حجي بعد اعتذاره للإخوان

شنّ الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الدكتور عصام حجي، عقب ظهوره في مقطع فيديو تحدث خلاله عن موقفه من جماعة الإخوان وما شهدته مصر في أعقاب أحداث 30 يونيو.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن اعتذار حجي لجماعة الإخوان يعكس،عدم فهمه لطبيعة التنظيم وتاريخه، متسائلًا: "إما مغيب أو مأجور أو راجل رومانسي يعتذر للإخوان".



وأضاف الديهي مخاطبًا حجي: "ابعت لك كتب كتبها الإخوان عن الإخوان، واعرف التنظيم السري للإخوان"، معتبرًا أن العودة إلى أدبيات وكتابات الجماعة يمكن أن تكشف، بحسب تعبيره، طبيعة التنظيم وأفكاره.



ووصف الديهي جماعة الإخوان بأنها "جماعة قاتلة"، مستشهدًا بما اعتبره تاريخًا من أعمال العنف والاغتيالات، مشيرًا إلى أحداث وقعت قبل ثورة 23 يوليو 1952 وأخرى خلال عام 2011.



كما انتقد توجه حجي إلى الظهور عبر منصات إعلامية مرتبطة بمعارضين مصريين في الخارج، قائلًا: "رايح تجري على محمد ناصر ومعتز مطر وتقول أنا بخدم بلدي".