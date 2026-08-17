الخرباوي : جماعة الإخوان الإرهابية ذئاب جائعة بلا دين أو خلق

أكد ثروت الخرباوي المفكر وعضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان الإرهابية عبارة عن ذئاب جائعة بلا دين او خلق.



وقال الخرباوي في حواره على قناة " المحور"، :" جماعة الإخوان الإرهابية تبحث عن أي وسيلة من الوسائل لتحقيق أهدافها الخبيثة داخل المجتمع ".

واكمل ثروت الخرباوي :" جماعة الإخوان الإرهابية ستواصل مخططاتها ضد مصر وعلينا ان نبقى يقظين تجاه ما تقوم به جماعة الإخوان ".

ولفت ثروت الخرباوي :" في الفترة الأخيرة هناك ملايين الدولارات تجمعت في يد بعض قيادات الإخوان وطلب منهم تنشيط اللجان الإلكترونية ".

وتابع ثروت الخرباوي:" جماعة الإخوان تشن حروبا رقمية على مصر وتستهدف الجماعة الإنسان المصري".

