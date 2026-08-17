منير أديب: قيادات الإخوان أرادت تحويل الاعتصام إلى مظلومية

قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن عددًا من الشخصيات حاولوا القيام بدور الوساطة لمنع قيادات جماعة الإخوان من الوصول إلى ما انتهت إليه الأحداث فى رابعة، موضحًا أن الأمر شمل قيادات دينية محسوبة على التيار السلفي، إلى جانب شخصيات أخرى وشخصيات تبدو سياسية.

وأوضح منير أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن ما رصده من تصريحات هؤلاء الوسطاء جعله يتأكد، وفق تقديره، من أن الإخوان كانوا يريدون أن تحدث الأحداث بالفعل، حتى يتمكنوا من تقديم أنفسهم أمام الناس باعتبارهم أبرياء تعرضوا للقتل، وصناعة «مظلومية» جديدة.

وأضاف أن الجماعة نجحت في تحويل الاعتصام، الذي وصفه بأنه غير شرعي وغير قانوني، إلى مظلومية استخدمتها في خطابها أمام أتباعها، مشيرًا إلى أن قيادات الجماعة كانت ترى أنها فشلت في مشروعها السياسي، ولذلك بحثت عن وسيلة لتبرير هذا الفشل أمام أتباعها.

وأشار إلى أن الدخول في صدام شديد مع الدولة كان، وفق تقديره، وسيلة لإنتاج ضحايا، ثم استخدام صور هؤلاء الضحايا لإقناع أتباع الجماعة بأن الفشل السياسي لم يكن سببه فشل المشروع، وإنما ما وصفته الجماعة بـ«المصادمات الأمنية».