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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيسرقوا بعض .. اتهامات جديدة تهز أوساط الإخوان الهاربين في تركيا

حسين صالح
حسين صالح
محمد بدران

نشر الإخواني الهارب إلى تركيا، حسين أحمد حسين صالح عمار، المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، عددًا من مقاطع الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلالها اتهامات إلى عدد من العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد، زاعمًا تورطهم في استهدافه ومراقبة تحركاته وسرقة مسكنه وترويع أفراد أسرته.

حسين صالح 

وقال حسين أحمد حسين صالح عمار، في مقاطع الفيديو التي نشرها، إن عناصر جنائية في تركيا تم تكليفها، على حد زعمه، برصد تحركاته وتنفيذ أعمال سرقة وترويع بحقه وبحق أسرته، مرجحًا وقوف عدد من العناصر الإخوانية الهاربة وراء الواقعة.

واتهم الهارب كلًا من عبد الله الشريف، ومحمد إلهامي، وأحمد فريد مولانا، إلى جانب محمود سالم محمود سليمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الجالية المصرية في تركيا، بالتحريض على ما وصفه بالاعتداءات التي تعرض لها، دون أن يقدم في المقاطع المنشورة أدلة مستقلة تثبت صحة تلك الاتهامات.

تأتي هذه الاتهامات في ظل خلافات متداولة بين عدد من عناصر جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، 

وكان اسم حسين أحمد حسين صالح عمار قد ورد ضمن المتهمين في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا غيابيًا بإعدامه ضمن عدد من المتهمين في القضية. وأظهرت حيثيات الحكم المنشورة سابقًا إدراج اسمه ضمن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام غيابيًا.

وحسب ما ورد في حيثيات القضية، تعلقت الاتهامات بأحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة عام 2013، والتي شهدت مقتل عدد من أفراد الشرطة، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالاعتداء على المركز وسرقة محتوياته وإحراق أجزاء منه.

وتثير المقاطع الجديدة التي نشرها الهارب تساؤلات حول طبيعة الخلافات بين بعض عناصر الإخوان المقيمين خارج مصر، خاصة مع توجيه اتهامات متبادلة بالاستهداف والسرقة والتحريض، في انتظار ما إذا كانت الأطراف التي وردت أسماؤها ستصدر ردودًا أو توضيحات بشأن تلك الاتهامات.

حسين صالح تركيا السعودية

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