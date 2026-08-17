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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرصة للشراء والتخزين.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
رشا عوني

انخفضت اسعار الدواجن اليوم في مصر حيث تشهد الأسواق استقرارا كبيرا في قطاع الدواجن بأنواعها والبيض، لتصبح الأكثر طلبا وشراء بمختلف مشتقاتها، ويتابع المواطنون يوميا اسعار الفراخ اليوم وسعر البانيه اليوم لارتفاع الطلب عليه وكذلك اسعار البيض اليوم للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 17-8-2026 

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

 تتراوح ما بين 58 - 59 جنيهًا بالمزارع ، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 68 و73 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم

تتراوح ما بين 85 و86 جنيها بالمزارع، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 95 و100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم

 بلغ سعرها بالمزارع نحو 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 115 و120 جنيها.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

 بلغ سعرها نحو 48 جنيها بالمزارع، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 58 و63 جنيها.

أسعار البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 100 جنيهًا للجملة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 105 و110 جنيهًا حسب المنطقة.

- سجلت كرتونة البيض الأبيض 95 جنيهًا للجملة، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 100 و105 جنيهًا وفقًا لمكان البيع.

 

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 180 - 220 جنيهاً للكيلو.

-سعر الدبابيس: سجلت حوالي 100 جنيهًا للكيلو.

-سعر الأوراك: تتراوح ما بين 100 و120 جنيهًا للكيلو.

-سعر الكبد والقوانص: تتراوح ما بين 90 و110 جنيهًا للكيلو.

-سعر الأجنحة: تتراوح ما بين 50 و55 جنيهًا للكيلو.

 

هل ترتفع أسعار الدواجن قريبا؟ 

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال طارق سليمان، في تصريحات تلفزيونية أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

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