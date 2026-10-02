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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إمام المسجد البدوي: كرامة الإنسان مصونة في الإسلام.. وعلى كل فرد أن يؤدي دوره في بناء الوطن

إمام المسجد الأحمدي
إمام المسجد الأحمدي
رحمة سمير

أكد الشيخ أحمد الحسين المداح، إمام وخطيب مسجد  أحمد البدوي «المسجد الأحمدي» بمدينة طنطا، أن الإسلام صان كرامة الإنسان وحفظ حياته وحقوقه، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم أكد تكريم الله للإنسان، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم».

وأوضح خلال لقاء من داخل المسجد الأحمدي بالتزامن مع احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي، أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان ومنحه العقل وحرية الاختيار، كما وضع الإسلام ميثاقًا للتعامل بين أفراد المجتمع يقوم على احترام الكبير ورحمة الصغير ومعرفة حق العالم.

وأشار إلى أهمية إحياء القيم التي تقوم على احترام الكبير ورحمة الصغير، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه».

وأضاف أن الشاب الذي يكرم الكبير في سنه وشبابه، يجد من يكرمه عندما يصل إلى مرحلة الشيخوخة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أكرم شاب شيخًا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه حين شيبته».

وبالحديث عن انتصارات أكتوبر، دعا الشيخ أحمد الحسين المداح إلى تحويل ذكرى النصر إلى دافع للعمل والاجتهاد، مؤكدًا أن الإنسان عليه أن ينتصر على الكسل واليأس، وأن يقدم شيئًا لوطنه.

وقال إن «الوعي قبل السعي، والتعلم قبل التكلم»، مشددًا على ضرورة أن يكون الإنسان نافعًا في مجتمعه، وأن يعمل بصورة مستمرة، محذرًا من ترك الفراغ دون استثمار.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»، مؤكدًا أن الفراغ قد يكون مدخلًا للانشغال بما لا ينفع.

وأكد إمام المسجد الأحمدي أن من البر بالوطن أن يدرك الإنسان ما قدمه له وطنه، وأن يعمل من أجله، منتقدًا انشغال بعض الشباب بوسائل التواصل الاجتماعي دون العمل والأخذ بالأسباب.

وشدد على أهمية قيام كل فرد بدوره في المجتمع، قائلًا إن الإعلامي يؤدي دوره من خلال منبره، والقاضي في محكمته، والمدرس مع تلاميذه، والعامل في حقله، والمهندس في مصنعه، مؤكدًا أن أداء كل فرد لدوره يساهم في بناء مصر الحديثة.

وأشار الشيخ أحمد الحسين المداح إلى أهمية قضية الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة وعدم نشر الشائعات، مؤكدًا ضرورة أن يكون الشباب على وعي بما وصفه بالمخططات التي تستهدف الدولة المصرية.

كما دعا إلى التأكيد على قيمة الوطن خلال الخطب الدينية، مشيرًا إلى أن حفظ كرامة الإنسان يتطلب أيضًا أن يكون الإنسان رحيمًا بوطنه، وأن يعرف قيمة وطنه ويحافظ عليه.

الرحمة بالأطفال من حفظ كرامة الإنسان

وفيما يتعلق بالرحمة بالأطفال، أوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك الأطفال عند ولادتهم، ويمر عليهم ويسلم عليهم، مشيرًا إلى أن الرحمة بالصغار من صور الرحمة بالإنسان.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن»، كما أشار إلى موقف النبي مع غلام صغير كان لديه طائر فقده، حيث داعبه قائلًا: «يا أبا عمير، ما فعل النغير؟».

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