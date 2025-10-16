محلل عسكري: إسرائيل تريد أن تقضي على قيادات الحوثي.. فيديو

قال العميد، ثابت حسين صالح، محلل عسكري يمني، إن الحوثيين يشددون في إجراءاتهم خصوصا مع اعتقادهم بأن إسرائيل ستستهدف الآن قيادات الصف الأول.

وأضاف المحلل العسكري، في مداخلة على قناة "الحدث"، أنه يجب أن نفرق بين ما تريده إسرائيل وبين ما تستطيع تنفيذه، فإسرائيل تريد أن تقضي على قيادات الحوثي من الصف الأول، ولكن الإمكانيات كانت ولا تزال محدودة بالنظر إلى التحصينات القوية والتضاريس الجغرافية المعقدة والشبكة الاستخباراتية للحوثيين وحركة التنقلات والتمويه والمناورة.

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية تتطور يوما بعد يوم، منوها بأن الحوثيين اختاروا إعلان استشهاد رئيس رئيس أركان قوات الحوثي للواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، في المناسبة التي حددوا فيها المجهود الكبير الذي بذلوه فيما يسمونه بنصرة غزة.

وتابع: اليوم تحتفي إسرائيل بإعلان الحوثيين رسميا اغتيال رئيس أركان الحوثي، واعتبروا ذلك من النجاحات التي حققها نتنياهو.