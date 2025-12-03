محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول

يدخل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، مواجهة ليفربول أمام سندرلاند مساء اليوم على ملعب "أنفيلد" وهو يسعى لفتح صفحة جديدة من الأرقام القياسية وتعزيز مكانته داخل تاريخ النادي والدوري الإنجليزي.

يأمل صلاح في الظهور بمستوى قوي خلال المباراة، سواء تهديفيًا أو على مستوى المساهمة الجماعية، للرد على الانتقادات التي طالته مؤخرًا من بعض رموز الكرة الإنجليزية، وعلى رأسهم واين روني، بعد تراجع معدلاته خلال الأسابيع الماضية.

المباراة تمثل محطة مهمة لصلاح، إذ يستعد لخوض مباراته رقم 301 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يتجاوز هذا الرقم، بعد جيمي كاراجر، ستيفن جيرارد، جوردان هندرسون، وسامي هيبيا.

ويطمع صلاح في هز شباك سندرلاند لرفع رصيده من أهداف "البريميرليج" إلى ما بعد الـ190 هدفًا التي سجلها بقميصي تشيلسي وليفربول، مما يعزز موقعه في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

كما يسعى ليصبح أول لاعب غير بريطاني في تاريخ الدوري يصل إلى 200 هدف، وهو إنجاز لم يحققه سوى 3 أسماء: آلان شيرار، هاري كين، وواين روني.

أرقام قياسية لمحمد صلاح على مستوى المساهمات

صلاح يتشارك حاليًا مع روني في صدارة الأكثر مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد داخل "البريميرليج" برصيد 276 مساهمة، ويأمل في الانفراد بالرقم إذا نجح في التسجيل أو الصناعة أمام سندرلاند.

كما يقترب من رقم فرانك لامبارد، صاحب 279 مساهمة، ليصبح ثالث أكثر لاعبي الدوري مساهمة في الأهداف على مدار التاريخ، خلف شيرار وروني.