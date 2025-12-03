قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر لرئيس المدارس الإسلامية بجنوب أفريقيا: نعمل معًا لبناء جيل واعٍ ومستنير

وكيل الأزهر ورئيس المدارس الإسلامية بجنوب أفريقيا
وكيل الأزهر ورئيس المدارس الإسلامية بجنوب أفريقيا
أحمد سعيد

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الشيخ أحمد يوسف لوكهات، رئيس جمعية المدارس الإسلامية بجنوب أفريقيا،  بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة الحديدي، مدير المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالين الدعوي والتعليمي بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية في جنوب أفريقيا.

وكيل الأزهر يستقبل رئيس جمعية المدارس الإسلامية بجنوب أفريقيا لبحث تعزيز التعاون

وأكد "الضويني"، خلال اللقاء، حرص الأزهر الشريف على دعم المؤسسات التعليمية والدعوية في جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأزهر يوفد بعثة علمية مكوَّنة من ستة علماء لنشر الفكر الوسطي وتعليم أبناء المسلمين هناك، إلى جانب المنح الدراسية المقدمة للطلاب الدارسين بالأزهر من جنوب أفريقيا.

وأضاف وكيل الأزهر أن هناك أربعة معاهد تعليمية في جنوب أفريقيا تخضع لإشراف الأزهر الشريف، ويتم متابعتها بصفة دورية لضمان جودة العملية التعليمية. 

وأكد الضويني استعداد الأزهر لتقديم المزيد من الدعم والمساندة، والعمل على تعزيز التعاون بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ونظيره من الهيئات الإفتائية بجنوب أفريقيا بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على خدمة مجتمعه.

من جانبه، عبّر الشيخ أحمد يوسف لوكهات عن بالغ شكره وتقديره إلى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وللمؤسسة الأزهرية على جهودها الكبيرة في دعم التعليم الإسلامي في جنوب أفريقيا. 

وأشار إلى الأثر البالغ للبعثات العلمية الأزهرية التي تعمل على تعليم أبناء المجتمع الجنوب أفريقي ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

وأشار رئيس جمعية المدارس الإسلامية إلى أن المعاهد التابعة للجمعية تحتفل هذا العام بمرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيسها، مؤكدًا أن الإشراف العلمي والدعم المستمر من الأزهر الشريف كانا ركيزة أساسية في مسيرة نجاح هذه المعاهد وتطورها.

الدكتور محمد الضويني الضويني وكيل الأزهر الأزهر رئيس جمعية المدارس الإسلامية بجنوب أفريقيا محمد الضويني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

حبة البركة

فوائد الحبة السوداء في علاج أخطر الأمراض

توابل

5 توابل تحول الأكلات إلى طعم المطاعم

أول نوبة تشنج

لماذا قد تحدث أول نوبة تشنج في عمر 34 بدون تاريخ مرضي؟

بالصور

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

فيديو

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد