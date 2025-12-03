قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

لنشر الوعي الديني.. البحوث الإسلامية يطلق قافلة واعظات الأزهر للواحات البحرية

انطلاق قافلة واعظات الأزهر إلى الواحات البحرية
انطلاق قافلة واعظات الأزهر إلى الواحات البحرية
إيمان طلعت

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف صباح اليوم قافلة ميدانية من الواعظات بمشاركة الوعاظ متجهة إلى الواحات البحرية بالجيزة، ضمن خطة المجمع في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعي الديني الصحيح في مختلف المحافظات والمناطق النائية. 

انطلاق قافلة واعظات الأزهر إلى الواحات البحرية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب بتكثيف جهود التوعية المجتمعية، وإشراف وكيل الأزهر د. محمد الضويني، ود. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وإشراف تنفيذي د. إلهام شاهين الأمين المساعد لشئون الواعظات.

ومن جانبه، قال د. محمد الجندي، إن هذه القوافل  تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف والأمانة المساعدة للدعوو بالمجمع وشئون الواعظات بالوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في المناطق البعيدة، لتقديم برامج توعوية تستهدف ترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الوعي الأسري، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الظواهر السلبية عبر لقاءات مباشرة مع النساء والشباب والأسر.

وأوضح الأمين العام أن القافلة تناقش خلال فعالياتها عددًا من الموضوعات المتجسدة في احتياجات المجتمع المحلي، منها: ثقافة السلم المجتمعي، والحد من العنف الأسري، ومواجهة الشائعات، وتعميق الوعي الديني المعتدل. كما تتضمن فعاليات مخصصة للنساء والفتيات تهدف إلى دعمهن في قضايا التربية، والعلاقات الأسرية، والعناية بالصحة النفسية.

من جانبها أكدت د. إلهام شاهين أن إشراك الواعظات في هذه القوافل يعكس رؤية الأزهر في تمكين المرأة الدعوية وإتاحة دور أكبر لها في التواصل المباشر مع الجمهور، إضافة إلى مشاركة الوعاظ لضمان تنوع الرسائل وتكامل الأدوار.

وتستمر فعاليات القافلة التي شارك في لحظة انطلاقها الشيخ أحمد النادي مدير عام وعظ الحيزة على مدار أسبوع، تتضمن ندوات، ولقاءات حوارية، وزيارات ميدانية داخل الواحات البحرية، بهدف تحقيق أثر ملموس يخدم احتياجات المجتمع المحلي ويرسخ دور الأزهر في الإرشاد والتوعية.

