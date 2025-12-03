موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول نظيره سندرلاند، اليوم الأربعاء، في العاشرة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشهدت المباراة الماضية أمام وست هام، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد، غياب الدولي المصري محمد صلاح، وبقاءه على مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع أن يتواجد محمد صلاح، اليوم في التشكيل الأساسي للريدز أمام سندرلاند، من أجل استهداف الدخول للمربع الذهبي بالبريميرليج.

ويحتل فريق سندرلاند المركز السادس برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، صاحب المركز الثامن.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوزيه جوميز – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندريه روبرتسون.

خط الوسط: رايان جرافينبيرخ – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – كودي جاكبو.