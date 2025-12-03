لماذا قد تحدث أول نوبة تشنج في عمر 34 بدون تاريخ مرضي؟

في الساعات الأخيرة أثارت حالة سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا الجدل بعد تعرضها لنوبة مفاجئة تسببت في تشنجات عنيفة وعضّ لسانها وفقدان الوعي، ورغم نقلها للمستشفى وإجراء أشعة ورنين على المخ لم يظهر أي شيء غير طبيعي. كثيرون تساءلوا: كيف يحدث تشنج لأول مرة في العمر حتى لو الشخص عمره ما كان مريض صرع؟

يؤكد الدكتور حسن حسني استشارى المخ والأعصاب من خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد أن هذا الأمر أكثر شيوعًا مما نعتقد، وأن أول نوبة تشنج في الحياة قد تحدث فجأة حتى في سن الثلاثينات أو الأربعينات أو بعدها، وغالبًا تكون مرتبطة بأسباب مختلفة تمامًا عن الصرع المزمن.

وأوضح حسني في هذا المقال الحالة الطبية المحتملة، وأهم الأسباب التي تؤدي لنوبة تشنج لأول مرة، وما هي الفحوصات الضرورية التي لا يجب تجاهلها.

ما الذي حدث فعلاً؟ ولماذا كانت النوبة عنيفة؟

التشنج المصحوب بـ:

فقدان وعي

تصلب الجسم

عضّ اللسان (العلامة الأشهر للتشنج الحقيقي)

ارتباك بعد الإفاقة

هو نموذج تتفق عليه كتب الطب: نوبة كهرباء مفاجئة بالمخ — حتى لو المريضة عمرها ما جالها صرع.

الأشعة الطبيعية لا تنفي التشنج، لأن الرنين يظهر الجلطات والأورام…

لكن كهرباء المخ لا تظهر إلا برسم المخ EEG.

أسباب أول نوبة تشنج عند البالغين حتى لو بدون تاريخ مرضي

1) نقص الأملاح في الجسم

انخفاض الصوديوم أو الكالسيوم أو المغنسيوم بشكل مفاجئ قد يسبب:

تشنجات قوية

فقد وعي

رعشة أو تيبّس

وقد يحدث هذا مع الإرهاق، القلق، الإسهال، أو قلة شرب الماء.

2) اضطراب مفاجئ في كهرباء المخ

ليس كل من يتعرض لنوبة واحدة يعتبر "مريض صرع".

بعض الناس يصابون بنوبة لمرة واحدة فقط دون تكرار.

3) الإجهاد الشديد وقلة النوم

الضغط العصبي والسهر الطويل من أكثر المحفزات التي تثير كهرباء المخ لأول مرة.

4) هبوط ضغط، لكن مصحوب بتشنجات

بعض حالات الإغماء الحاد قد يبدو كتشنج،

لكن عضّ اللسان يرجّح النوبة العصبية وليس الإغماء.

5) اضطراب هرموني أو نقص فيتامينات

مثل:

نقص فيتامين D

نقص B12

مشاكل الغدة الدرقية

كلها عوامل قد ترفع قابلية حدوث النوبة.

أعراض يجب مراقبتها الأيام القادمة

صداع متكرر

نعاس شديد بعد النوبة

دوخة مفاجئة

اضطراب في الذاكرة القصيرة

رعشة خفيفة في الأطراف

ظهور أي منها يعني ضرورة استكمال الفحوصات.

فحوصات لا غنى عنها بعد أول نوبة تشنج

حتى لو الأشعة سليمة:

رسم مخ EEG – أهم فحص يحدد كهرباء المخ.

تحليل أملاح كاملة

صورة دم كاملة

غدة درقية TSH

فيتامين D وB12

متى يكون الوضع خطيرًا؟

تكرار النوبة خلال يومين

استمرار التشنج لأكثر من 5 دقائق

عدم الإفاقة أو تنفس غير طبيعي

هذه الحالات تستلزم طوارئ فورًا