الأطباء البيطريين: الكلاب الضالة تنتشر بسبب المخلفات والإطعام العشوائي

أكد الدكتور أحمد البنداري وكيل الأطباء البيطريين، أن الكلاب الضالة تأتي على المخلفات، وأن الإطعام الخاص بالكلاب يجب أن يكون خارج المجمعات السكنية، وليس بين المنازل.

وأضاف وكيل الأطباء البيطريين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، أن نوعية الأكل غير الصحيح تسبب مشكلات لـ الكلاب، وأن الحيوان عندما يأكل لحوم بالشارع، يسبب مشكلات.

ولفت إلى أن المواطنين التي تعاني من تجمع الكلاب، عليهم الاتصال بالخط الساخن، وأن الجهات المسؤولة عن هذا الأمر تأتي لمكان التجمع ويتم حل المشكلة.

وأوضح أن المشكلة ليست في الطب البيطري فقط، لكن انتشار الكلاب الضالة، تكون مسؤولية على وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ولذلك على الجميع القياد بدره لحل الأزمة.