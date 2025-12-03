لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

﻿تستمر فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025، حيث شاركت كبرى الشركات والمؤساسات الصناعية الدفاعية الروسية بمنتجات متميزة في المعرض، وقامت بعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات العسكرية والتسليح والدفاع.

المجمع الصناعي العسكري (Almaz-Antey)

البداية كانت مع المجمع الصناعي العسكري الروسي العملاق (Almaz-Antey) والذي عرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط نموذج لمنظومة أنتي-4000، التي تعد من أحدث الأنظمة الدفاعية الجوية الروسية، والتي تتميز بقدرتها على رصد وتدمير كافة التهديدات الجوية، مثل الطائرات التكتيكية والاستراتيجية، والمصنعة بتقنية التخفي، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم وأنظمة الاستطلاع والهجوم المدمجة والصواريخ الباليستية متوسطة المدى، والصواريخ التكتيكية وشبه الباليستية والصواريخ الجوالة (كروز).

وتوفر المنظومة حماية شاملة وموثوقة للمواقع الحيوية، من بينها المرافق الإدارية والصناعية والعسكرية، فضلا عن التشكيلات القتالية للوحدات البرية.

إلى جانب أنتِي-4000، عرض المجمع الصناعي العسكري الروسي العملاق (Almaz-Antey) خلال معرض إيديكس 2025 نموذج من منظومة «فيكينج» الصاروخية متوسطة المدى، المصممة لتأمين الدفاع الجوي للوحدات العسكرية والمواقع الحساسة، حتى في ظل ظروف تشويش إلكتروني مكثف أو مقاومة نارية مباشرة.

كما قدم المجمع نموذج أيضا من منظومات الدفاع الجوي القريبة المدى، ومن بينها منظومة (Tor-E2) ومنظومة (Tor-M2K) إضافة إلى الوحدات القتالية المستقلة لمنظومة (Tor-M2KM)، المنصبة على هيكل عربات مدرعة، أو نصف مقطورات، أو حتى على سطح السفن البحرية.

كما عرض المجمع لأول مرة نسخة من العربة القتالية الخاصة بمنظومات الصواريخ المحمولة جوا المضادة للطائرات Typhoon-PVO (E)، المركبة على مدرعة كاماز-4386، والتي صممت لتوفير حماية جوية مباشرة للوحدات الميدانية خلال تحركها أو في ساحات القتال.

وفي إطار دعم الكفاءة التشغيلية لأنظمة الدفاع الجوي، عرض المجمع نموذجا من المنظومة المتنقلة للفحص والإصلاح (Redikom)، المصممة لضمان الصيانة الفنية وإجراء عمليات الإصلاح الاسترجاعي للأسلحة والمعدات الدفاعية في مواقع انتشارها الميدانية، دون الحاجة إلى نقلها إلى ورش مركزية.

روس أوبورون إكسبورت

كما عرضت مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية في معرض إسديكس 2025 مجموعة متنوعة من الأسلحة الحديثة للقوات الجوية والبرية والبحرية.

ويشارك في معرض إيديكس 2025 نحو 500 شركة عالمية في مجال التسليح والأمن وبحضور أكثر من 100 وفد عسكري و25 جناح دولي ومشاركة أكثر من 100 دولي في المعرض الذي يعد من أبرز الفعاليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضم إيديكس 2025 عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.