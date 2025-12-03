قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
محمد إبراهيم

﻿تستمر فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025، حيث شاركت كبرى الشركات والمؤساسات الصناعية الدفاعية الروسية بمنتجات متميزة في المعرض، وقامت بعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات العسكرية والتسليح والدفاع.

المجمع الصناعي العسكري  (Almaz-Antey) 

البداية كانت مع المجمع الصناعي العسكري الروسي العملاق  (Almaz-Antey) والذي عرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط نموذج لمنظومة أنتي-4000، التي تعد من أحدث الأنظمة الدفاعية الجوية الروسية، والتي تتميز بقدرتها على رصد وتدمير كافة التهديدات الجوية، مثل الطائرات التكتيكية والاستراتيجية، والمصنعة بتقنية التخفي، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم وأنظمة الاستطلاع والهجوم المدمجة والصواريخ الباليستية متوسطة المدى، والصواريخ التكتيكية وشبه الباليستية والصواريخ الجوالة (كروز).

وتوفر المنظومة حماية شاملة وموثوقة للمواقع الحيوية، من بينها المرافق الإدارية والصناعية والعسكرية، فضلا عن التشكيلات القتالية للوحدات البرية.

إلى جانب أنتِي-4000، عرض المجمع الصناعي العسكري الروسي العملاق (Almaz-Antey) خلال معرض إيديكس 2025 نموذج من منظومة «فيكينج» الصاروخية متوسطة المدى، المصممة لتأمين الدفاع الجوي للوحدات العسكرية والمواقع الحساسة، حتى في ظل ظروف تشويش إلكتروني مكثف أو مقاومة نارية مباشرة.

كما قدم المجمع نموذج أيضا من منظومات الدفاع الجوي القريبة المدى، ومن بينها منظومة (Tor-E2) ومنظومة (Tor-M2K) إضافة إلى الوحدات القتالية المستقلة لمنظومة  (Tor-M2KM)، المنصبة على هيكل عربات مدرعة، أو نصف مقطورات، أو حتى على سطح السفن البحرية.

كما عرض المجمع لأول مرة نسخة من العربة القتالية الخاصة بمنظومات الصواريخ المحمولة جوا المضادة للطائرات Typhoon-PVO (E)، المركبة على مدرعة كاماز-4386، والتي صممت لتوفير حماية جوية مباشرة للوحدات الميدانية خلال تحركها أو في ساحات القتال.

وفي إطار دعم الكفاءة التشغيلية لأنظمة الدفاع الجوي، عرض المجمع نموذجا من المنظومة المتنقلة للفحص والإصلاح (Redikom)، المصممة لضمان الصيانة الفنية وإجراء عمليات الإصلاح الاسترجاعي للأسلحة والمعدات الدفاعية في مواقع انتشارها الميدانية، دون الحاجة إلى نقلها إلى ورش مركزية.

روس أوبورون إكسبورت

كما عرضت مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية في معرض إسديكس 2025 مجموعة متنوعة من الأسلحة الحديثة للقوات الجوية والبرية والبحرية.

ويشارك في معرض إيديكس 2025 نحو 500 شركة عالمية في مجال التسليح والأمن وبحضور أكثر من 100 وفد عسكري و25 جناح دولي ومشاركة أكثر من 100 دولي في المعرض الذي يعد من أبرز الفعاليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضم إيديكس 2025 عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

معرض إيديكس 2025 معرض إيديكس إيديكس إيديكس 2025 معرض السلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

ترشيحاتنا

هاتف Nubia Flip 3

شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025

فورد

فورد تحول رانجر Super Duty إلى سيارة فاخرة بسعر 65 ألف دولار

هاتف Red Magic

بأداء فائق| هاتف RedMagic 11 Pro يتصدر عالميًا.. إليك أهم مواصفاته

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد