1100 فرصة عمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 40 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل، توفير فرص عمل لائقة للشباب ورفع معدلات التشغيل بالمشروعات القومية، عن إتاحة مجموعة من الوظائف الفنية الجديدة بالتعاون مع شركة تريست روسيم، إحدى الشركات المنفذة لأعمال الإنشاءات داخل محطة الضبعة النووية.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للتشغيل، وبالتنسيق مع الشركة، وفّرت عدداً من الوظائف المتخصصة للعمل داخل المشروع، تشمل:300 لحّام (كهرباء – أرجون – CO₂)، ة500 فني تركيبات هياكل معدنية،و300 مبيض محارة..

وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلنة تأتي مرفقة بحزمة مزايا توفرها الشركة للمتقدمين، تشمل 3 وجبات يومياً، إقامة كاملة داخل سكن مخصص للعاملين، وسائل انتقال من وإلى المشروع، إضافة إلى التأمين الاجتماعي والصحي، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 13,000 جنيه وتصل إلى 40,000 جنيه وفقاً للخبرة واجتياز الاختبارات الفنية.

وقال هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل :"تُجرى الاختبارات من الأحد إلى الخميس،من كل اسبوع ،لحين اكتمال العدد المطلوب ،وذلك خلال الفترة من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، وأن يوم للتقديم هو نفس يوم الاختبارات ،على أن يعمل المقبولون بنظام 24 يوم عمل + 6 أيام راحة، بواقع 8 ساعات يومياً."

وأفادت الوزارة أن التقديم يتم بمقر شركة تريست روسيم بجوار كافيتريا الساحل الشمالي – الضبعة – محافظة مطروح. وللاستعلام يمكن التواصل عبر:

أ. ناجي: 01029951811...وأ. صلاح محمد: 01040988442 .. واختتمت وزارة العمل بيانها بالتأكيد على أن توفير هذه الفرص يأتي استمراراً لجهودها في دعم المشروعات القومية العملاقة، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة للشباب.