شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة
خبير تربوي يكشف جوانب مشتركة بين حادثتي مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
الحداد 3 أيام.. نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة

إسراء أشرف

أعلن مجلس إدارة نادي الزهور، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، عن وفاة السباح الناشئ يوسف محمد، أحد لاعبي النادي، وذلك خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي يوم أمس.

وتوفي يوسف محمد لاعب نادي الزهور، عقب نقله إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وأعرب النادي في بيان رسمي عن خالص تعازيه لأسرة اللاعب الراحل، مؤكدًا حزنه العميق لوفاته المفاجئة، راجيًا من الله تعالى أن يرحمه ويغفر له، وأن يمنح أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

كما أعلن نادي الزهور حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام حدادًا على روح السباح يوسف محمد.

السباح الناشئ يوسف محمد السباح يوسف محمد نادي الزهور اتحاد السباحة

