الحداد 3 أيام.. نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة

أعلن مجلس إدارة نادي الزهور، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، عن وفاة السباح الناشئ يوسف محمد، أحد لاعبي النادي، وذلك خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي يوم أمس.

وتوفي يوسف محمد لاعب نادي الزهور، عقب نقله إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وأعرب النادي في بيان رسمي عن خالص تعازيه لأسرة اللاعب الراحل، مؤكدًا حزنه العميق لوفاته المفاجئة، راجيًا من الله تعالى أن يرحمه ويغفر له، وأن يمنح أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

كما أعلن نادي الزهور حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام حدادًا على روح السباح يوسف محمد.