خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن بدء التواصل بشكل رسمي مع الرجاء المغربي لمحاولة ضم يوسف بلعمري الظهير الأيسر.

وينتهى عقد يوسف بلعمري مع نادي الرجاء المغربي بنهاية الموسم الحالي وسط محاولات لتجديد التعاقد مع اللاعب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن النادي الأهلي تواصل للمرة الأولى مع الرجاء المغربي لشراء ال6 أشهر الأخيرة في عقد يوسف بلعمري

وحدد الأهلي خلال تواصله مع الرجاء المغربي على الرد بشأن العرض بعد أسبوع لحسم الصفقة.

وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع يوسف بلعمري، ظهير أيسر فريق الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لموقع “هسبورت” المغربي فإن الرجاء يستعد لتحسين عرضه لتحصين بلعمري والأهلي يتربص بظهير "أسود الأطلس"

وأوضح أن مسؤولي الرجاء وجدوا صعوبات كبيرة في إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد مع الفريق خلال الفترة الحالية، ما يُثير المخاوف حول رحيله بشكل مجاني عن “النسور”.

وواصل أن المطالب المالية للاعب يوسف بلعمري، اعتبره المكتب المسير للرجاء كبيرة مقارنة مع القيمة المالية التي يقترحها النادي مقابل تمديد مقام الظهير الأيسر للمنتخب الوطني المغربي الأول.