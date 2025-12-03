قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحف الحضارة يحيي تراث القصير البحري في فعاليات مبادرة محافظات مصر
القبض على أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
مصدر مصري مسئول ينفي الشائعات حول فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة
زيلينسكي يستعد لاجتماعات أوروبية وأمريكية للسلام وسط تقدم روسي شرق أوكرانيا
كروت دعائية.. القبض على سيدتين تابعين لمرشح باتتخابات النواب بدمنهور
وزارة الرياضة تطلب تقريرًا رسميًا حول واقعة وفاة السباح يوسف محمد
خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن بدء التواصل بشكل رسمي مع الرجاء المغربي لمحاولة ضم يوسف بلعمري الظهير الأيسر.

وينتهى عقد يوسف بلعمري مع نادي الرجاء المغربي بنهاية الموسم الحالي وسط محاولات لتجديد التعاقد مع اللاعب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن النادي الأهلي تواصل للمرة الأولى مع الرجاء المغربي لشراء ال6 أشهر الأخيرة في عقد يوسف بلعمري

وحدد الأهلي خلال تواصله مع الرجاء المغربي على الرد بشأن العرض بعد أسبوع لحسم الصفقة.

وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع يوسف بلعمري، ظهير أيسر فريق الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لموقع “هسبورت” المغربي فإن الرجاء يستعد لتحسين عرضه لتحصين بلعمري والأهلي يتربص بظهير "أسود الأطلس"

وأوضح أن مسؤولي الرجاء وجدوا صعوبات كبيرة في إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد مع الفريق خلال الفترة الحالية، ما يُثير المخاوف حول رحيله بشكل مجاني عن “النسور”.

وواصل أن المطالب المالية للاعب يوسف بلعمري، اعتبره المكتب المسير للرجاء كبيرة مقارنة مع القيمة المالية التي يقترحها النادي مقابل تمديد مقام الظهير الأيسر للمنتخب الوطني المغربي الأول.

الأهلي النادي الأهلي الرجاء المغربي يوسف بلعمري الأهلي والرجاء المغربي

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

حالة الطقس

تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات

المتهم

القبض على مدير شركة دهس فتاة بسيارته في القاهرة

الأجهزة الأمنية

القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

إسعاف

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

