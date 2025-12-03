نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن كواليس مثيرة شهدتها مباراة منتخب مصر أمام الكويت، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وذلك بعد توتر حدث بين الجهاز الفني واللاعبين أثناء تنفيذ ركلة الجزاء الثانية للفراعنة.

وأوضح أضا، عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أن عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب الثاني، انفعل بشدة على عمرو السولية بعدما تمسّك الأخير بالكرة لتنفيذ ركلة جزاء جديدة، رغبةً منه في تعويض الركلة الأولى التي أهدرها وسددها خارج المرمى.

وأضاف أن الحضري أصرّ على أن يترك السولية الكرة لزميله محمد مجدي أفشة لتسديد الركلة، خاصة وأن المنتخب كان متأخرًا في النتيجة وقت حصوله على الركلة الثانية، وهو ما حدث بالفعل بعد تدخل قوي من الحضري. وتمكن أفشة من تسجيل الهدف بنجاح، مانحًا المنتخب التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

