نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

نقل يوسف محمد لاعب نادي الزهور للسباحة لمستشفى دار الفؤاد المجاوره لاستاد القاهرة بعد تعرضه لحالة إغماء خلال المشاركة في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وخلال مشاركة اللاعب في منافسات 50 متر ظهر وبعد القفز في المياه سقط السباح للاسفل وسريعا تدخل المنقذين بإخراج اللاعب ومسئولي الإسعاف والإدارة الطبية وتم إخراج اللاعب مباشرة.

وتلقي الاسعافات الأولية ونقله لمستشفى دار الفؤاد من خلال سيارة الإسعاف المتواجده حيث يخضع للمتابعة والملاحظة الطبية حاليا لمتابعة حالة اللاعب.

وقرر اتحاد السباحة تحمل كافة التكاليف الخاصة بعلاج اللاعب والمتابعة الطبية له طبقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة واعتمادات مجلس إدارة اتحاد السباحة.

ويتابع مجلس ادارة اتحاد السباحة حالة اللاعب الطبية أولا بأول بالتنسيق مع أطباء المستشفى.