قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجميع في مرمي الغرامات.. عقوبات الجولة العشرين من دوري nile بالتفاصيل

الدوري المصري
الدوري المصري
حسام الحارتي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة العشرين من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة  الإسماعيلي والجونة:

إيقاف أحمد محمد سيد عباس، مدرب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10.000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود:

إيقاف محمد فتح الله جمعة عبد القادر، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف فوزي محمد أحمد السيد، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الأهلي وزد أف سي

إيقاف، ماتا ماجاسا لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف، محمد أحمد عبد العزيز يوسف، لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف علي لطفي إبراهيم مصطفى، لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد فتحي محمد عبد الرحيم، لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 50 ألف جنيه؛ بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف محمد عبد الكريم إسماعيل، مدرب عام فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والمصري :

إيقاف علي محمود علي لاعب فريق إنبي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

إيقاف أحمد فتحي عبد المنعم أحمد، مدرب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10.000 جنيه؛ بسبب الطرد للاعتراض.

إيقاف محمد سيد محمد مخلوف، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف كريم هشام محمد محمد العرقي، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف قيس بن عمار الغطاس مدرب فريق المصري مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز والزمالك :

إيقاف أحمد عاطف السيد محمد، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد طاهر النجار ، إداري فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. 

إنذار المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ بسبب تغيبه عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

إيقاف محمد صبحي محمد دعدور، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الزمالك قيمتها 10.000 جنيه؛ بسبب تأخر نزول الفريق قبل بدأ المباراة.

مباراة مودرن سبورت وبتروجت :

إيقاف مصطفى محمد بدري أحمد، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة البنك الأهلي وسموحة :

إيقاف أحمد مدبولي علي عبد الرحمن لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف سمير فكري محمد لاعب فريق سموحة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هشام محمد شعبان حافظ لاعب فريق سموحة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الاتحاد وغزل المحلة :

توجيه لفت نظر لفريق الاتحاد وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه؛ بسبب رمي أشياء صلبة داخل الملعب على حكم الراية أو أي من مسؤولي المباراة.

إيقاف محمود مجدي عبد الحميد المغازي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

منع علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو القيام بحركات غير مهذبة.

منع محمود صبحي محمود سالم مدرب فريق غزل المحلة من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ بسبب محاولة الاعتداء على الحكم.

منع جماهير نادي عزل المحلة الحاضرون في المباراة من حضور مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 150 ألف جنيه؛ بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

رابطة الأندية المصرية المحترفة مباراة الإسماعيلي والجونة الدوري الدوري المصري رابطة الأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

عمرو يوسف

طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "الفرنساوي" من بطولة عمرو يوسف

بوستر مسلسل بابا وماما جيران

الليلة.. عرض الحلقة الأولى من بابا وماما جيران على MBC مصر وشاهد

توابع

توابع الحلقة الاخيرة.. ريهام حجاج تفضح رجل أعمال وتعتزل السوشيال ميديا

بالصور

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد