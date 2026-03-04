ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح

واصل الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، استقبال آلاف المصلين من ربوع الجمهورية ومن مختلف الجنسيات التي تمثل قارات العالم، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الخامسة عشرة من شهر رمضان المبارك، وقد انتظم المصلون في تضرع وخشوع للاستمتاع بما تزخر به ليالي الجامع الأزهر من أجواء روحانية فريدة على مدار الشهر الفضيل؛ إذ تُقام صلاتا العشاء والتراويح يوميًّا بالقراءات العشر، على أيدي نخبة من كبار قرّاء القرآن الكريم، في مشهد إيماني يعكس مكانة الأزهر العلمية والروحية في قلوب المسلمين.

الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح

وتقدم صفوف المصلين د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ود. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، إلى جانب لفيف من قيادات الأزهر وعلمائه.

وأقيمت صلاة العشاء من سورة الإسراء برواية ‏حفص عن عاصم، وأمّ المصلين فيها الشيخ محمد فوزي، بينما أقيمت صلاة التراويح من سورتي الإسراء والكهف برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وخلف عن حمزة الكوفي، وروح عن يعقوب، وأمّ المصلين فيها الدكتور أسامة الحديدي، والشيخ محمد علاء الدين، والشيخ أدهم الدسوقي، الطالب بكلية القرٱن الكريم، والذي يتقدم لإمامة المصلين في الجامع الأزهر لأول مرة، بينما أمّ المصلين في ركعتي الشفع والوتر الشيخ محمد عبدالنبي جادو، الطالب بكلية الطب، جامعة الأزهر.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على جميع الصفحات والمنصات الإلكترونية التابعة للأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي، بجانب الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على فيسبوك، مع تقديم التغطية الإعلامية لكل ما يشهده الجامع الأزهر من فعاليات وملتقيات وندوات خلال شهر رمضان.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا.

إلى جانب تنظيم بيت الزكاة والصدقات موائد الإفطار والسحور اليومية بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين بتقديم 10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا، بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، وذلك بتوجيهات ورعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار دور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.