وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل الإفطار السنوي لجمعية " خير وبركة والمرأة الجديدة"، وذلك بحضور نيفين الإبراشي رئيسة مجلس إدارة جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، وأعضاء مجلس الإدارة وفتيات الجمعية .

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على أنشطة وبرامج الجمعية المتعددة، والتي تتمثل في تنمية الطفولة المبكرة، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، التمكين الاقتصادي، والتنمية المتكاملة.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي خلال حفل الإفطار عرض حكي " حكاية أثر" قدمه فريق متطوعي الجمعية من الأسمرات، كما تم استعراض أفلام لمشروعات الجمعية، وقدم كورال مركز الطفل عرض "صوت الأسمرات".

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض مشروعات الجمعية، كما أطلعت على قصص نجاح من فتيات الجمعية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتواجد وسط فتيات الجمعية ، وحرصهن على النجاح والتفوق في مجالات عدة، مشيدة كذلك بجهود التطوير التي شهدتها الجمعية من خلال سيدات شعرن بالمسئولية الاجتماعية وعملن على الوفاء بحقوق فئات ترى أهمية حمايتها والاستثمار فيها.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لجمعية " خير وبركة والمرأة الجديدة" بتوجيه الشكر لفريق العمل ممثلا في مجلس إدارة الجمعية والمتطوعين تقديراً لمجهوداتهم وتفانيهم في العمل.