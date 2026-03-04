بشرى لجمهور الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وآدم كايد لاعب الوسط في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل عمر جابر للشفاء من الإصابة التي يعاني منها بآلام في الظهر، كما تماثل آدم كايد للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.