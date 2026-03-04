طبيب الأهلي: الجزار يتعافى من الإصابة.. وشكري يبدأ تدريبات الجري

خضع عمرو الجزار، مدافع الأهلي، لفحص طبي اليوم، فى بداية التحضير لمباراة فريقه القادمة أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه علي فيسبوك "طبيب الأهلي يعلن انتظام عمرو الجزار في المران الجماعي للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في العضلة الضامة"

وأشار طبيب الفريق إلى أن محمد شكري ظهير أيسر الفريق قد بدأ في تدريبات الجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي والتدريبي المحدد له للتخلص من إصابته بكدمة في وجه القدم.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري الممتاز

يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز التي يسعي من خلالها لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع زد إف سي في الجولة التاسعة عشر بهدف لكل فريق.



تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة العشرين من الدوري الممتاز غدا الخميس في تمام الساعة 9:30

بإستاد الجبل الأخضر ويتم نقل المباراة عبر قنوات أون سبورت فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.