لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني
مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها
رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية “الوعد الصادق 4”

الحرس الثوري الايراني
الحرس الثوري الايراني
رنا عبد الرحمن

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إيرانية كشفت عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع داخل إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته طهران بـ”الموجة الثامنة عشرة” من عمليات “الوعد الصادق 4”.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الحرس الثوري، فإن هذه التحركات العسكرية تأتي في سياق الرد على ما اعتبرته طهران اعتداءات أمريكية وإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن العمليات تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ معادلة الردع وتعزيز الحضور الدفاعي الإيراني في المنطقة.

وأشار البيان، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، إلى أن الضربات استهدفت أهدافًا محددة بدقة، مع التشديد على السعي لتقليل الأضرار والخسائر في صفوف المدنيين. كما اعتبر الحرس الثوري أن استمرار عملياته يحمل رسالة واضحة بشأن جاهزية إيران للرد على أي تصعيد عسكري.


وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة التوتر الإقليمي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، بينما تتابع الأطراف الدولية الموقف عن كثب تحسبًا لأي تداعيات إضافية قد تنعكس على المشهدين السياسي والعسكري في الشرق الأوسط.

الحرس الثوري الايراني ايران اكسترا نيوز عاجل

