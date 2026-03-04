الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية “الوعد الصادق 4”

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إيرانية كشفت عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع داخل إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته طهران بـ”الموجة الثامنة عشرة” من عمليات “الوعد الصادق 4”.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الحرس الثوري، فإن هذه التحركات العسكرية تأتي في سياق الرد على ما اعتبرته طهران اعتداءات أمريكية وإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن العمليات تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ معادلة الردع وتعزيز الحضور الدفاعي الإيراني في المنطقة.

وأشار البيان، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، إلى أن الضربات استهدفت أهدافًا محددة بدقة، مع التشديد على السعي لتقليل الأضرار والخسائر في صفوف المدنيين. كما اعتبر الحرس الثوري أن استمرار عملياته يحمل رسالة واضحة بشأن جاهزية إيران للرد على أي تصعيد عسكري.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة التوتر الإقليمي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، بينما تتابع الأطراف الدولية الموقف عن كثب تحسبًا لأي تداعيات إضافية قد تنعكس على المشهدين السياسي والعسكري في الشرق الأوسط.