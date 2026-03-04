الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية

أنهى مجلس إدارة الزمالك ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول إلى الكونغو عبر طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة أوتوهو في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "بعثة الزمالك تسافر إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية"

ويواجه الزمالك أوتوهو في مباراة الذهاب عند تمام الساعة الثالثة مساء يوم السبت الموافق 14 مارس، على ستاد «ألفونس ماسامبا» في الكونغو برازفيل، وستقام مباراة العودة في السادسة مساء الأحد 22 مارس على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهّل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة، ضمن مشواره نحو المنافسة على اللقب الأفريقي هذا الموسم.