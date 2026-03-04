أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط

أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن خط سوميد ضمن خطوط انابيب النفط المصرية وهو ضمن باكروة البنية التحتية لقطاع البترول المصري .



وقال جمال القليوبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خط سوميد في العين السخنة ينقل النفط من العين السخنة وحتى سيدي كرير على البحر المتوسط".



وتابع جمال القليوبي: "خط سوميد يختصر مسافة عبور النفط وناقلات النفط من العين السخنة وحتى سيدي كرير".

وأكمل جمال القليوبي، أن خط سوميد يمكنه نقل من 2.5 لـ 3 مليون برميل يومي من العين السخنة على سيدي كرير على البحر المتوسط.

ولفت جمال القليوبي، إلى أننا نستطيع ان نستقبل من المملكة العربية السعودية النفط الخاص بها لنقله إلى سيدي كرير المطل على البحر المتوسط ويمكن لخط سوميد استقبال 7 مليون برميل من السعودية لنقلهم إلى البحر المتوسط لاستكمال وجهته لأوروبا.