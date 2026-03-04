قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء إسبانيا: الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلا
وزير الاستثمار: ربط المصانع المصرية بالأسواق الإقليمية والدولية لزيادة الصادرات الصناعية
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظ بنك اليابان يحذر من صدمة أسعار النفط العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان يحذر من صدمة أسعار النفط العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط
محافظ بنك اليابان يحذر من صدمة أسعار النفط العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط
أ ش أ

 قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية، لكنه حذر من التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط على النمو العالمي، داعيًا إلى الحذر في إدارة السياسة النقدية.

جاءت تصريحات أويدا في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تراجعًا في الأسهم مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد، مما زاد المخاوف من التضخم.

وأشار أويدا، في جلسة للبرلمان الياباني بحسب ما نقلته وكالة (كيودو) اليابانية، إلى أن التطورات في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الياباني، من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات الأسواق.

وقال أويدا: "ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤثر سلبًا على شروط التجارة في اليابان ويضر بالاقتصاد، ما قد يضغط على التضخم الأساسي نحو الانخفاض"، مضيفًا أنه إذا استمر ارتفاع أسعار النفط، فقد يدفع أيضًا التضخم الأساسي للارتفاع عبر تعزيز توقعات التضخم المتوسطة والطويلة الأجل لدى الأسر والشركات.

وأكد أويدا أن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتوافق مع توقعاته الفصلية المتوسطة.

يأتي ذلك بعد أن رفع البنك الفائدة إلى 0.75% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا، في خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من الدعم النقدي الكبير وتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

وتواجه اليابان تحديات في توقيت رفع الفائدة القادم بسبب عدم اليقين الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، خصوصًا وأن اليابان تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الطاقة، ما يجعل اقتصادها عرضة لتأثير ارتفاع تكاليف النفط، كما يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة واردات المواد الخام، ما يضيف ضغطًا تضخميًا إضافيًا.

وعند مناقشة انخفاض الين مؤخرًا، قال أويدا إن البنك يدرس "بحذر شديد" تأثير تحركات العملة على التضخم، خاصة مع ميل الشركات لتمرير زيادة تكاليف الواردات على المستهلكين، وأضاف أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام يحتاج إلى زيادة ملحوظة في الأجور، مشددًا على أن البنك لا يمكنه التأثير بقوة على نمو الأجور الحقيقية، الذي يتحدد أساسًا بالإنتاجية على المدى المتوسط والطويل.

من جانبه، قال وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، في الجلسة نفسها، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك تدخلات العملة، لمواجهة تقلبات الين وتأثيرها على الاقتصاد.

محافظ بنك اليابان كازو أويدا البنك المركزي رفع أسعار الفائدة النمو العالمي الأسواق العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 مارس 2026

السمنة

معدلات السمنة في مصر عالية ووصلت لـ 86% بين السيدات.. تفاصيل

بيروت

جيش الاحتلال يطلق النار بكثافة في الضاحية الجنوبية لبيروت

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد