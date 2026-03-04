بعد غلق مضيق هرمز.. مخاوف من توجيه ضربات إيرانية لآبار النفط في الخليج

أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، أن خطورة الحرب التي تحدث الأن ليست فى أنها حرب إسرائيلية إيرانية، حيث أن الأمر الأن مختلف تماما وله حسابات معقدة، لأنه دخلت الدول الخليجية، أو الدول التي بها قواعد أمريكية عسكرية الخط.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن حجة إيران أن هذه الضربات التي تشنها فى تلك الدول توجه إلى القواعد العسكرية وإلى المقرات الخاصة بالمقرات والجنود الامريكا، لذلك هناك تساؤل هل ستدخل تلك الدول فى هذا الصراع صراحة، أم ستظل مستكينة يوجه إليها الضربات من إيران.

وتابع أن رئيس الوزراء القطري السابق أعطي نصيحة بعدم توريط قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي فى صراع مع إيران، تستفيد به الولايات المتحدة، لافتا إلى أن مضيق هرمز تم إغلاقه عمليا، بمعني أن 22 مليون برميل يوميا تم وقفهم، مع خشية أن توجه ضربات من قبل إيران إلى أبار ومصافي النفط من الخليج، كشكل من أشكال التأثير على حركة التجارة الدولية.