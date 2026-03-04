مع استمرار الحرب .. أسعار النفط تواصل الارتفاع اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، الرابع من مارس، إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل الإنتاج في ⁠الشرق الأوسط والتأثير على الصادرات من المنطقة.

وارتفع خام برنت بنحو 2% إلى 83 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل أمس الثلاثاء أعلى مستوى إغلاق منذ يناير 2025.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6% إلى 75.74 دولار للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوى تسوية منذ يونيو.

وشنت القوات الإسرائيلية والأميركية هجمات على أهداف في أنحاء إيران أمس الثلاثاء، مما دفعها إلى ⁠شن هجمات ‌على البنية التحتية للطاقة في منطقة تنتج أقل بقليل من ثلث ⁠إنتاج النفط العالمي.

وقال مسؤولون لرويترز إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، أي حوالي نصف إنتاجه، بسبب محدودية سعة التخزين وعدم وجود منفذ للتصدير. وأضافوا أن البلاد قد ⁠تضطر إلى وقف إنتاجها البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في غضون أيام إذا لم تستأنف ‌الصادرات.

واستهدفت إيران أيضا ⁠ناقلات النفط في مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وظلت حركة المرور متوقفة فعلياً لليوم الرابع على التوالي بعد أن هاجمت إيران ⁠خمس سفن.

ومع ذلك، ساعدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البحرية الأميركي قد تبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر في الحد من ارتفاع ⁠أسعار الخام.

وقال ترامب إنه أصدر أوامر لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لتوفير خدمات تأمينية ضد المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية المارة عبر الخليج.

لكن مالكي السفن والمحللين تساءلوا عما إذا كانت الحراسة العسكرية ودعم التأمين سيكفيان لاستعادة الثقة.