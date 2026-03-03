الأسهم الأمريكية تمحو خسائرها رغم صدمة النفط وسط ترقب لمسار الفائدة

قفز النفط مع تهديد الحرب الإيرانية بتعطيل ممرات الشحن، مما أثار مخاوف التضخم التي أضرت بالسندات، وسط تضاءل احتمالات خفض الفائدة الأميركية. وارتفع الدولار، ومحت الأسهم الأميركية الخسائر. كما أثرت الأرقام التي أظهرت توسع قطاع التصنيع الأميركية مع قفزة أسعار المدخلات، على سندات الخزانة.

واتجهت العوائد لعشر سنوات نحو أكبر تقدم لها منذ أبريل. ولم يتغير مؤشر "إس آند بي 500" كثيراً بعد انخفاض تجاوز 1% في وقت سابق. كما ارتفعت أسهم الطاقة والدفاع، وانتعشت أسهم عدة شركات تكنولوجية ذات ميزانيات قوية،

وتراجعت أسهم شركات الطيران. وتجاوز الذهب 5300 دولاراً. التوقف شبه الكامل لحركة المرور عبر هرمز أبرز التوقف شبه الكامل لحركة المرور عبر مضيق هرمز، ومحاولة استهداف مصفاة كبيرة في السعودية، التهديدات على إمدادات النفط.

وقفز خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 6.3% ليستقر عند 71.23 دولار، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع إغلاق قطر لأكبر محطة تصدير للغاز الطبيعي المسال في العالم. في الوقت الحالي، يبدو أن الاقتصاد العالمي قادر على استيعاب ارتفاع معتدل ومؤقت في أسعار الطاقة، لكن الهشاشة لا تزال قائمة، وفقاً لما ذكرته سيما شاه في "برينسيبال أسيت مانجمنت".