قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
اقتصاد

الأسهم الأمريكية تمحو خسائرها رغم صدمة النفط وسط ترقب لمسار الفائدة

اسهم
اسهم
وكالات

قفز النفط مع تهديد الحرب الإيرانية بتعطيل ممرات الشحن، مما أثار مخاوف التضخم التي أضرت بالسندات، وسط تضاءل احتمالات خفض الفائدة الأميركية. وارتفع الدولار، ومحت الأسهم الأميركية الخسائر. كما أثرت الأرقام التي أظهرت توسع قطاع التصنيع الأميركية مع قفزة أسعار المدخلات، على سندات الخزانة. 

واتجهت العوائد لعشر سنوات نحو أكبر تقدم لها منذ أبريل. ولم يتغير مؤشر "إس آند بي 500" كثيراً بعد انخفاض تجاوز 1% في وقت سابق. كما ارتفعت أسهم الطاقة والدفاع، وانتعشت أسهم عدة شركات تكنولوجية ذات ميزانيات قوية،

 وتراجعت أسهم شركات الطيران. وتجاوز الذهب 5300 دولاراً. التوقف شبه الكامل لحركة المرور عبر هرمز أبرز التوقف شبه الكامل لحركة المرور عبر مضيق هرمز، ومحاولة استهداف مصفاة كبيرة في السعودية، التهديدات على إمدادات النفط. 

وقفز خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 6.3% ليستقر عند 71.23 دولار، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع إغلاق قطر لأكبر محطة تصدير للغاز الطبيعي المسال في العالم. في الوقت الحالي، يبدو أن الاقتصاد العالمي قادر على استيعاب ارتفاع معتدل ومؤقت في أسعار الطاقة، لكن الهشاشة لا تزال قائمة، وفقاً لما ذكرته سيما شاه في "برينسيبال أسيت مانجمنت".

اسهم مؤشرات التصخم الفائدة النفط

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

