قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير دفاع كوريا الجنوبية يدعو الجيش للاستعداد لإجلاء مواطنيه من إيران

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو للاستعداد الفوري لإجلاء مواطنيه من إيران عند الحاجة
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو للاستعداد الفوري لإجلاء مواطنيه من إيران عند الحاجة
أ ش أ

دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن غيو-باك،اليوم الثلاثاء ، الجيش إلى الاستعداد "فورًا" لنشر قواته للمساعدة في إجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين من إيران في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران، في حال طلبت الحكومة هذا الدعم.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " خلال اجتماع عقده لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والاطمئنان على سلامة القوات الكورية الجنوبية المنتشرة في الخارج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "جونغ بيت-نا"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة تدرس نشر طائرات نقل لإجلاء المواطنين الكوريين من إيران: "نحن نستعد جيدًا (لهذا الاحتمال)، ولكن لم يُقدم أي طلب بهذا الشأن حتى الآن".

وقد بدأ مواطنون كوريون جنوبيون إجلاء أنفسهم من إيران برا وسط تصاعد الصراع في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن عددا غير محدد من الكوريين الجنوبيين وأفراد أسرهم الأجانب كانوا في طريقهم إلى موقع آمن في دولة ثالثة بحثا عن مأوى، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك الاستعداد فورًا لنشر قواته للمساعدة في إجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين من إيران أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزيرة الإسكان تبحث مع مدير جهاز مستقبل مصر عددًا من ملفات العمل المشتركة

جانب من اللقاء

وزير التخطيط يبحث مع مركز المعلومات تطوير منظومة متابعة أداء الحكومة

هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: تطوبر ضوابط الترخيص لتعزيز حوكمة دورة العمل بالشركات

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد