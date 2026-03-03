وزير دفاع كوريا الجنوبية يدعو الجيش للاستعداد لإجلاء مواطنيه من إيران

دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن غيو-باك،اليوم الثلاثاء ، الجيش إلى الاستعداد "فورًا" لنشر قواته للمساعدة في إجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين من إيران في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران، في حال طلبت الحكومة هذا الدعم.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " خلال اجتماع عقده لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والاطمئنان على سلامة القوات الكورية الجنوبية المنتشرة في الخارج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "جونغ بيت-نا"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة تدرس نشر طائرات نقل لإجلاء المواطنين الكوريين من إيران: "نحن نستعد جيدًا (لهذا الاحتمال)، ولكن لم يُقدم أي طلب بهذا الشأن حتى الآن".

وقد بدأ مواطنون كوريون جنوبيون إجلاء أنفسهم من إيران برا وسط تصاعد الصراع في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن عددا غير محدد من الكوريين الجنوبيين وأفراد أسرهم الأجانب كانوا في طريقهم إلى موقع آمن في دولة ثالثة بحثا عن مأوى، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.