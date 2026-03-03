الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تصل إلى حد الإبادة الجماعية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا.

وفي سياق أخر؛ أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل 289 شخصًا إلى المستشفيات نتيجة الهجمات الإيرانية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن وزارة الصحة القول إنه من بين الذين تلقوا العلاج، 19 حالة متوسطة، و258 حالة جيدة وتلقى ثمانية أشخاص العلاج من الخوف، وخضع أربعة آخرون لفحوصات طبية أو يخضعون لها حاليًا.

وبلغ إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات منذ بدء القتال يوم السبت الماضي 1050 شخصًا لا يزال 120 شخصًا منهم يتلقون العلاج في المستشفيات أو في قسم الطوارئ، بينما تلقى الباقون العلاج وغادروا المستشفى.



